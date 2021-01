Efekt zmasowanych kontroli. Służby zamknęły klub w Świebodzinie. „Jesteśmy zmuszeni przełożyć spotkanie partyjne”

Lubuski sanepid zamknął dyskotekę Club Reset w Świebodzinie, którego właściciele przed tygodniem postanowili otworzyć biznes mimo nielegalnych koronarestrykcji. Działali w ramach ogólnopolskiej akcji #otwieraMY.

Policja i sanepid przeprowadziły kontrolę i zastały w klubie kilkadziesiąt bawiących się osób.

„W trosce o Wasze bezpieczeństwo jesteśmy zmuszeni przełożyć spotkanie partyjne. Ciągłe łamanie prawa, blokowanie wejścia do lokali a nawet rękoczyny, jak widzieliśmy w ostatnią sobotę. Te incydenty zmuszają Nas by poczekać, kolejny raz spotkać się dziś z prawnikami, by otworzyć się bez używania siły i terroru GANGUSOW!!!TO JEST CELOWE DZIAŁANIE (NIE)RZĄDU -WYSYŁANIE WSZELKICH MOŻLIWYCH SŁUŻB!!!” – napisali po kontroli właściciele.

Z doniesień „Gazety Lubuskiej” wynika, że zajście wywołało liczne kontrowersje. Jeden z policjantów miał uderzyć dj’a. Rzecznik policji w Świebodzinie zaapelował jednak, by wstrzymać się od wydawania sądów i oceniania tego, co miało zdarzyć się w owym klubie. Jednocześnie podkreślił, że z nagrania nie wynika, iż funkcjonariusz naruszył nietykalność cielesną mężczyzny.

W sobotę 30 stycznia dyskoteka miała być otwarta. Do tego jednak nie doszło, ponieważ policja i sanepid zamknęli klub z powodu „wcześniejszych naruszeń”. Wydano nakaz zaprzestania działalności.

Źródło: money.pl