Francuskie PKB drastycznie spadło w 2020 roku

PKB Francji spadł o 8,3%. To rzecz jasna skutek pandemii koronawirusa i wprowadzanych obostrzeń. To i tak niezły wynik, bo rząd prognozował spadek dochodu narodowego w 2020 roku nawet o 11%.

Dane dotyczące francuskiej gospodarki przedstawił Instytut Statystyki INSEE. PKB spadł w ubiegłym roku o 8,3%. W 2019 roku odnotowywano jeszcze wzrost o 1,5%.

Decydujący o spadku był czwarty kwartał i kolejna fala pandemii. Aktywność gospodarki zaczęła ponownie spadać: -1,3%, po +18,5% w trzecim kwartale. Pod koniec października 2020 roku wprowadzono liczne obostrzenia, łącznie z godziną policyjną.

Wpływ tych ograniczeń na gospodarkę był mniej niszczycielski niż wiosną, ale skorygował wszelki optymizm w tej materii. W okresie październik-grudzień PKB spadło o 5% poniżej poziomu sprzed kryzysu. Najgorszy był drugi kwartał, kiedy spadek wyniósł 18,8%. W trzecim kwartale gospodarka odrabiała.

Mocno spadła konsumpcja gospodarstw domowych, o 5,4% pod koniec roku, po odbiciu o 18,2% latem. W całym 2020 roku konsumpcja spadła o 7,1%, po +1,5% w 2019 roku.

Wyniki są trochę lepsze od prognoz rządowych ze względu na inwestycje. Pozytywnie wygląda handel zagraniczny. Była nadwyżka eksportu nad importem, rosła w ostatnim kwartale produkcja (+2,3%). Odnotowano stabilny poziom budownictwa. Ucierpiały za to mocno usługi.

Przyszłość rysuje się jednak ponuro. Nowy wzrost zachorowań spowodował nowe restrykcje, szczepienia kuleją. INSEE licząc na możliwość szybkiego otwarcia i zniesienia ograniczeń zdrowotnych, kalkulował osiągnięcie wzrostu na poziomie 6% pod koniec czerwca 2021

Tymczasem minister gospodarki Bruno Le Maire sugeruje już, że taki wzrost będzie trudny do osiągnięcia. Ministerstwo finansów szacuje zależnie od przyjętego scenariusza, w najbliższym czasie aktywność gospodarki obniży się od 10 do nawet 18%. Le Maire ma nadzieję, że kraj „wykaże wyjątkowe zdolności do odbicia gospodarczego” w drugiej połowie roku. Warunkiem ma być pomyślna kampania szczepień i powrót do normalności.

