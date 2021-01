Giertych pozywa Śpiewaka. Chce 100 tys. złotych na WOŚP

Adwokat Roman Giertych złoży pozew przeciwko pieszczochowi lewicy. Śpiewak junior nazwał mecenasa faszystą.

Zakończyły się wybory w adwokackim samorządzie. Dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie został Mikołaj Pietrzak.

Wybór adwokata wzbudził w niektórych kręgach niesmak. Mec. Pietrzak opowiadał się bowiem za prawami każdego człowieka i wspieraniem obrony zatrzymanych nawet na Marszu Niepodległości.

Adwokatowi kibicował mec. Roman Giertych. Sam Giertych został wybrany na delegata na Krajowy Zjazd Adwokatury.

– Chciałem serdecznie podziękować adwokatom zebranym dzisiaj w Warszawie (na najliczniejszym zebraniu adwokatów w historii) za zaufanie i wybór na delegata na Krajowy Zjazd Adwokatury. Poparcie ponad tysiąca trzystu adwokatek i adwokatów stanowi dla mnie wyróżnienie i zobowiązanie – napisał adwokat.

Takie wyniki głosowania nie spodobały się stołecznemu lewactwu. Swoje żale zaczął wylewać ułaskawiony przez Andrzeja Dudę Jan Śpiewak.

– W adwokaturze bez zmian. Facet który ma kilkadziesiąt postępowań dyscyplinarnych, chciał kupować biografie znanych ludzi, żeby ich później szantażować, reaktywator Młodzieży Wszechpolskiej, został wybrany przez samorząd adwokacki na godnego przedstawiciela tego zawodu – oskarżył adwokata na Twitterze Śpiewak.

Na te zarzuty adwokat zapowiedział mu proces. – No i ma Pan następną sprawę. Smutną wiadomością jest dla Pana to, że od wyroków cywilnych Pana koledzy nie mogą ułaskawić. Dobrą wiadomością jest za to, że przyczyni się Pan do dobrych rzeczy wpłacając na WOŚP. Rozumiem, że był to Pana miły gest na dzisiejszy finał Orkiestry? – stwierdził Giertych.

– Z faszystą takim jak Pan to będzie przyjemność stanąć w sądzie. Dopełniacie się z Mateckim. Piękna z Was para – dodał w kolejnym wpisie Śpiewak.

„Jak Pan 100 tysięcy wpłaci na WOŚP z przyjemnością to tym lepiej. Radosnego dawcę miłuję Bóg” – skwitował zaczepki lewaka adwokat.

