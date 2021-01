Karnowscy im tego nie darują. „Je*** PiS” na biurze senatora Biereckiego

Twórca imperium SKOK senator PiS Grzegorz Bierecki dostał wiadomość na swoim biurze senatorskim. Autorów wulgarnych napisów szuka policja.

Senator PiS Grzegorz Bierecki to jeden z najbogatszych polityków w Polsce. To właśnie on stworzył imperium SKOK-ów, które pozwoliło na powstanie wspierających PiS mediów, jak portale, gazety i telewizja braci Karnowskich.

Te ostatnie w ostatnich latach wyspecjalizowały się w obrażaniu i poniżaniu wrogów partii. Sam Bierecki w kwietniu 2019 roku powiedział „Nie ustaniemy, aż nie doprowadzimy do pełnego oczyszczenia Polski z ludzi, którzy nie są godni należeć do naszej wspólnoty narodowej”.

Nic dziwnego, że w trakcie protestów to właśnie jego biuro senatorskie w Białej Podlaskiej (dzieli je z posłem Jackiem Sasinem) trafiło na celownik demonstrantów. Jak się okazuje, obecnie policja poszukuje autorów napisów wykonanych sprayem na budynku.

Na drzwiach i oknach budynku ktoś namalował m.in. „Wolność dla kobiet”, „J…ć PiS”, „PiS wam w d…ę”.

– W niedzielę rano otrzymaliśmy zgłoszenie, że na budynku przy ul. Francuskiej zostały naniesione sprayem wulgarne napisy. Zostały wykonane oględziny, zabezpieczyliśmy zapisy monitoringu, ustalamy wszystkie okoliczności, szukamy sprawców – powiedziała komisarz Barbara Salczyńska-Pyrchla z komendy policji w Białej Podlaskiej.

Pierwszy o sprawie zaalarmował bliski PiS i oczywiście samemu Biereckiemu, portal braci Karnowskich. Sam Bierecki powiedział portalowi wPolityce, że oczekuje aby poseł KO Riad Haidar i prezydent Białej Podlaskiej Michał Litwiniuk potępili i powstrzymali taki wandalizm.

– Oczekuję, że poseł Riad Haidar oraz prezydent miasta potępią akt wandalizmu. Doszło do tego już drugi raz. Niech prezydent i poseł, którzy przecież popierają manifestacje Strajku Kobiet, powstrzymają działania wandali – powiedział Bierecki.

Wulgarne napisy pojawiły się na tym budynku również w październiku ubiegłego roku podczas protestów Strajku Kobiet. Policja wciąż poszukuje ich autorów.

Źródło: wPolityce / Polsat News