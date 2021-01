PiS traci większość. Konfederacja zyskuje posłów [SONDAŻ]

Najnowszy sondaż pokazuje, że najbliższe wybory zakończą się utratą przez PiS władzy. Natomiast Konfederacja powiększy swój stan posiadania w sejmowych ławach.

Wspierający PiS tygodnik „Do Rzeczy” opublikował kolejne badanie pracowni Estymator. Dla władzy sondaż ten nie jest zbyt optymistyczny.

Z badania wynika, że partia Jarosława Kaczyńskiego nie ma już szans na utrzymanie władzy. Mimo, że według optymistycznego dla PiS badania partia zgarnia 38,4 proc. głosów, to jest to za mało do utrzymania sejmowej większości.

Mało tego, jest to spadek o 1,2 pkt proc. wobec poprzedniego badania. Stan posiadania PiS skurczyłby się do 220. posłów – o 11. za mało do większości.

Druga jest Koalicja Obywatelska. Jej wynik to 21,8 proc., co jest spadkiem o 0,3 pkt proc.

Daje to 103 mandaty.

Trzecie miejsce zajęła Polska 2050 Szymona Hołowni. Jej wynik to 14,6 proc. i 66 posłów.

Czwarta jest Lewica z wynikiem 11,1 proc. Przekłada się to na 44 mandaty.

Konfederacja zgarnia 6,7 proc. głosów. Dla prawicy oznacza to powiększenie stanu posiadania do 15 posłów.

Ostatnie miejsce zajęło PSL. Jego wynik to 5,2 proc. i oznacza balansowanie na progu wyborczym.

Źródło: Do Rzeczy