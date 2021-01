Szef WHO mówił o „moralnej porażce UE”. Poszło o szczepionki

Szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus grzmiał, że zaostrzenie unijnego prawa ws. eksportu szczepionek nie pomoże w walce z mniemaną pandemią. Jak twierdził, ta sytuacja „może stać się raczej przegraną Europy niż jej zwycięstwem”.

W Brukseli zapadła decyzja, że szczepionki nie mogą być eksportowane poza teren Wspólnoty bez unijnego zezwolenia. Jednak WHO twierdzi, że takie przepisy nie przyczynią się do „walki” z morderczym wirusem. Przedstawiciele Organizacji grzmią, że może to wręcz doprowadzić do przegranej wszystkich państw członkowskich.

– Nie chcemy blokować eksportu, ale dla przejrzystości wprowadzamy system zezwoleń na wywóz szczepionek poza Unię Europejską. Musimy chronić naszych obywateli. Nasze umowy na szczepionki muszą być respektowane – mówił wiceszef Komisji Europejskiej Valdis Dombrovskis.

Jens Spahn, szef niemieckiego resortu zdrowia, dodał, że „ważne jest, aby obywatele Europy byli w pierwszej kolejności chronieni. Jak dodał, chodzi o to, by najpierw „Europa była bezpieczna”.

Zgodnie z nowymi ustaleniami Brukseli, firmy, które produkują szczepionkę na koronawirusa, z którymi UE ma podpisaną umowę, będą musiały szczegółowo informować Komisję Europejską o liczbie oraz kierunku, w jakim wysłane zostają szczepionki. Eksport specyfików będzie możliwy tylko po uzyskaniu pozytywnej opinii KE. Takie restrykcje mają potrwać co najmniej do marca 2021 r.

Jednak, zdaniem WHO, taki rygor jest szkodliwy, a nowe przepisy zdecydowanie „nie były pomocne”. Dr Mariangela Simao, zastępca dyrektora generalnego WHO ds. dostępu do leków i produktów zdrowotnych, stwierdziła, że restrykcje wprowadzone przez UE będą miały znaczenie dla globalnego łańcucha dostaw.

– Nie jest pomocne, aby jakikolwiek kraj na tym etapie wprowadził zakazy eksportu lub bariery – mówiła dr Simao cytowana przez Express UK.

Do sprawy odniósł się także sam szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Jak mówił, obecna sytuacja może „stać się raczej przegraną niż zwycięstwem Europy”, a gromadzenie szczepionki może sprowadzić moralną porażkę.

Źródła: Express UK/wp.pl