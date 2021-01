W USA nie tylko oduraczanie ideologiczne, ale i socjalizm gospodarczy. Podwoją płacę minimalną

Po całej serii dekretów ideologicznych wywracających do góry nogami dorobek prezydentury Donalda Trumpa, Biden bierze się za ekonomię. Byłą walka z Covid-19, klimat, „równość rasowa”, „imigracja”, psucie systemu zdrowia, „prawa LGTB”, teraz jest „the economy”.

Biden powołuje się na to, że przy stawce 7,25 dolara za godzinę federalna płaca minimalna w Stanach Zjednoczonych nie uległa zmianie od 2009 roku. Stawka zostanie od razu podwojona.

„Ambitna” propozycja Ziutka Bidena trafiła już na biurka prawodawców. Mówi się wręcz o „rewolucji społecznej” na rzecz najbiedniejszych. „Jeszcze przed pandemią, federalna płaca minimalna w wysokości 7,25 dolara była ekonomicznie i moralnie nie do obrony” – mówił Bobby Scott, Demokrata z Wirginii, który jest sprawozdawcą nowej ustawy.

„Za” jest socjalista Bernie Sanders, który mówi o „pensjach głodowych”. Tymczasem załamanie gospodarcze wywołane pandemią dotyka głównie małe firmy. Narzucenie stawek wynagrodzenia może wiele z nich dobić.

Nowa sekretarz skarbu Janet Yellen twierdzi, że „podniesienie płacy minimalnej wyciągnie dziesiątki milionów Amerykanów z biedy”. Z tym, że spora ich część może po prostu nie znaleźć żadnej pracy… Yellen wyjaśniła, że docelowy wzrost stawki godzinowej do 15 USD potrwa jednak do 2025 r.

Warto dodać, że w 2019 r. tylko 1,6 miliona pracowników miało płace na poziomie federalnego minimum, czyli chodziło tu zaledwie o 1,9% wszystkich pracowników. Dotyczyło to często np. restauracji, gdzie pensje uzupełniały „napiwki”.

Niezależnie od pomysłów Demokratów, np. bogata, ale i socjalistyczna Kalifornia ustaliła znacznie wyższe stawki minimalne – 12, 13, a nawet 15 dolarów. Rosnące bezrobocie otrzyma wkrótce nowy impuls do dalszego wzrostu. Za to Joe Biden osiągnie „pożądany postęp społeczny”. Chociaż Demokraci mają przewagę w obydwu izbach parlamentu, to ustawy z ostrożnością podchodzą nawet niektórzy politycy tej partii.

Niektórzy przypominają, że Donald Trump starał się dawać najbiedniejszym „wędkę”, Biden daje „rybę” i chce Amerykanów „kupić”. Inni przypominają, że chińska gospodarka stanie się dzięki socjalistom amerykańskim jeszcze bardziej konkurencyjna. Złośliwi pytają, czemu płacy minimalnej od razu nie potroić? W końcu nie swoje pieniądze wydaje się najłatwiej…

Over the last 10 days, I’ve taken action on:

– COVID-19

– The economy

– Climate change

– Racial equity

– Immigration

– Health care

– LGBTQ+ rights

And I’m just getting started.

— President Biden (@POTUS) January 30, 2021