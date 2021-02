Ekologiczny meczet zaprojektowany w Londynie. Meczety już w roli średniowiecznych katedr Europy?

Teraz na listę ich osiągnięć wchodzi Meczet Centralny w Cambridge. Projekt zdobył już kilka wyróżnień architektonicznych. Jego głównym atutem jest „ekologiczny charakter” budynku.

Brytyjscy architekci wygrali międzynarodowy konkurs architektoniczny dotyczącego tego projektu. To wizja „meczetu XXI wieku”. Nowy budynek zastępuje stary meczet, który jest już dla wyznawców Mahometa zbyt ciasny. Ma pogodzić lokalną architekturę z tradycyjnymi elementami islamu i jak najlepiej wkomponować się w krajobraz Cambridge.

Ekologiczny aspekt to „naturalna wentylacja” wnętrza o powierzchni 2340 m², czy użycie jako podstawowych materiałów budowlanych drewna. Wykorzystano tu odnawialne źródła energii (panele słoneczne na dachu) i w jak największym stopniu naturalne oświetlenie.

Zestaw paneli słonecznych ma pokryć całe zapotrzebowanie budynku na ciepłą wodę i klimatyzację oraz 13% energii potrzebnej do ogrzewania pomieszczeń. Do tego zbierana będzie deszczówka do użycia w toaletach i podlewania roślin.

Meczet ma pomieścić 1000 wiernych. Koszt budowy oceniono na 23 miliony funtów (26 milionów euro). Ma być sfinansowany z 10 000 darowizn od osób fizycznych i dotacji kilku państw (m.in. Kataru i Turcji).

Okazuje się, że nowe trendy architektury wyznaczają już w Europie budowy meczetów. I pomyśleć, że kiedyś były to np. gotyckie katedry, które tworzyły miejskie krajobrazy naszego kontynentu.

A visitor walks across the doorway in the distance, providing a focal point and sense of scale against these repeated, octagonal ceiling structures and trunk-like supports below.⁠

