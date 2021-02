Nie liczcie na szybkie otwarcie gospodarki. Niedzielski mówi o „ostrożności”

Minister Adam Niedzielski był gościem Roberta Mazurka w RMF FM. Polityk powiedział, jak będzie wyglądać luzowanie obostrzeń. To nie są dobre informacje dla przedsiębiorców.

W ostatnim czasie liczba wykrytych zakażeń chińskim koronawirusem radykalnie spada. Mimo to rząd wciąż tłamsi polską gospodarkę i Polaków restrykcjami covidowymi. W najbliższym czasie nie zapowiada się na rewolucję w tej kwestii. Minister Niedzielski mówi o „ostrożności” i ciągle powołuje się na danych z obcych państw.

– Dlatego [szkoły są zamknięte] że mówimy o pewnym ryzyku, ryzyku związanym z sytuacją w całej Europie, bo niestety kilka krajów, które w święta podjęły decyzję powiedziałbym mniej konserwatywne niż my, teraz odczuwa tego bardzo złe konsekwencje. Chciałem tutaj palcem wskazać przypadek Portugalii, gdzie w tej chwili portugalski rząd wzywa w zasadzie wszystkie kraje Europy do udzielenia pomocy, bo system opieki zdrowotnej w Portugalii przechodzi załamanie wręcz, bo liczba pacjentów przekracza możliwości systemu opieki i ten przykład też pokazuje, jak szybko można z jednej sytuacji popaść w drugą sytuację – stwierdził Adam Niedzielski w rozmowie z Robertem Mazurkiem w RMF FM.

– Po prostu te kroki, które będziemy wykonywali, luzując obostrzenia, jeżeli oczywiście ten trend się zachowa spadającej liczby zakażeń, muszą być bardzo ostrożne. Do tej pory wszystkie kraje w Europie, które w lato dokonywały szybkich, dynamicznych poluzowań, ten przykład Portugalii, o którym mówię, potwierdza że jeżeli dokonuje się zbyt szybkiego luzowania, to potem przychodzi fala i ta fala zbiera swoje żniwo – dodał.

Czyli pokrótce wygląda to tak: choć u nas sytuacja jest dobra, to zignorujemy to i będziemy spowalniać rozmrażanie gospodarki, bo na drugim końcu Europy sytuacja jest gorsza.

Tylko, że w Polsce śmiertelne żniwo zbiera inna zaraza – restrykcje. Upadają kolejne firmy, a ludzie umierają przez niewydolną służbę zdrowia. Jeszcze trochę rząd nas przetrzyma i już nie będzie co odmrażać.

Źródło: RMF FM