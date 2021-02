Obrzydliwy atak TVP na Konrada Berkowicza. „Promowanie działań antypolskich” [VIDEO]

„Wiadomości” TVP po raz kolejny pokazały na co je stać, tym razem za sprawą obrzydliwego ataku posła Konrada Berkowicza, który wsparł akcję #otwieraMY. Także to działanie Konfederaty udało się reżymowym propagandystom powiązać z Rosją.

– Posłowie opozycji doradzają w Internecie, jak mimo obostrzeń otworzyć restaurację – słyszymy w materiale TVP. Następnie pokazany jest krótki fragment wystąpienia posła Berkowicza w restauracji Tassone, o którym pisaliśmy.

Pokazano jedynie króciutki fragment z długiego nagrania Berkowicza, na którym ten mówi „otworzyła się mimo lockdownu”. Następnie wjeżdża cały na biało „ekspert” reżymówki, czyli Miłosz Manasterski, redaktor naczelny Agencji Informacyjnej.

– Postawa posła Berkowicza nie jest postawą walki o „dobro wspólne”. Jest to promowanie działań antypolskich – zaczął Manasterski. – Działania antypolskie są z kolei na rękę tym państwom wokół nas, które liczą na słabość Polski, na przykład putinowska Rosja.

Powtórzmy jeszcze raz „logikę” rządowego eksperta. Otwieranie przedsiębiorstw, aby ratować miejsca pracy i polską gospodarkę jest zdaniem Manasterskiego działaniem antypolskim. Jak zatem nazwać nieuzasadniony lockdown i gnębienie otwartych przedsiębiorstw.

Następnie w materiale pojawia się ckliwy fragment dotyczący tego, że tylko przestrzeganie obostrzeń może uchronić nas przed mniemaną pandemią. – Wierzymy w odpowiedzialność, samodyscyplinę i solidarność wszystkich Polaków – mówił „wielki szpitalnik” Michał Dworczyk.

„Truskawką na torcie” jest natomiast wypowiedź niezależnego dziennikarza Tomasza Sakiewicza z „Gazety Polskiej”. – Jeżeli świadomie zachęcamy do łamania obostrzeń, to działamy przeciwko polskiemu społeczeństwu – powiedział Sakiewicz.

Do materiału odniósł się na Twitterze wspomniany poseł Konfederacji Konrad Berkowicz. – Rządowe media zaatakowały mnie za obronę polskiej gospodarki, nazywając te działania „antypolskimi”. Tymczasem 75% społeczeństwa popiera otwarcie stacji narciarskich, 70% popiera otwarcie restauracji i hoteli, a 60% popiera otwarcie siłowni. I to poparcie wciąż rośnie! – napisał.

– Atak na posła @KonradBerkowicz w TVP i nazywanie wspierania upadających przez rządowe restrykcje przedsiębiorców postawą „antypolską” to nowy, acz przewidywalny kierunek tej obrzydliwej propagandy. Ja słucham, że idąc do pubu nawołuję do łamania prawa (sic!) i jestem mordercą – napisał natomiast poseł Konfederacji, Artur Dziambor.