Pedoelity w akcji. Szef i założyciel największej antytrumpowskiej organizacji oskarżany o oferowanie pracy za seks oraz uwodzenie chłopców

John Weaver, były szef i założyciel organizacji Lincoln Project zaciekle walczącej z Donaldem Trumpem, jest oskarżany o oferowanie mężczyznom pracy w zamian za seks. Dewiant miał też słać obrzydliwe wiadomości 14-letniemu chłopcu.

Lincoln Project to najpotężniejsza organizacja Republikanów, których celem była walka z prezydentem Trumpem i odsunięcie go od władzy. Wydała ona ogromne kwoty prowadząc kampanie przeciwko niemu, a wspierali ją także Demokraci. Z organizacją współpracował m.in nieżyjący już senator i były kandydat Republikanów na prezydenta John McCain i republikański gubernator Ohio John Kasich. Według wielu analityków Lincoln Project to uosobienie waszyngtońskiego bagna („Washington swamp”), z którym walczył Trump i, które niezależnie od afiliacji partyjnych robi interesy i rządzi Waszyngtonem.

Teraz wieloletni szef organizacji i jej założyciel John Weaver oskarżany jest o składanie propozycji seksualnych ponad 20 mężczyznom, oferowanie im pracy w zamian za seks, i słanie im obleśnym wiadomości o podłożu seksualnym. Najmłodsza adresat obrzydliwych umizgów dewianta miał 14 la, gdy zaczął otrzymywać „propozycje”. Weaver nawiązał z nim kontakt gdy chłopiec był jeszcze w liceum i zaczął „wypytywać o jego ciało” – donosi dziennik „New York Times”. Wiadomości stały się bardziej erotyczne, gdy chłopiec skończył 18 lat.

Weaver przyznał się do wysłania niektórych wiadomości i ujawnił, że jest homoseksualistą, mimo iż ma żonę i dwoje dzieci. – Prawda jest taka, że ​​jestem gejem (wesolutki – przyp. red.) – powiedział. – Mam żonę i dwoje dzieci, które kocham. Moja niezdolność do pogodzenia tych dwóch prawd doprowadziła do tego bolesnego zdarzenia.

Steve Schmidt, również współzałożyciel organizacji, mówi, iż wiedział o relacjach Weavera z mężczyznami, ale nie był świadomy żadnego niewłaściwego postępowania. Weaver, który jest żonaty i ma dwoje dzieci nie jest jeszcze oficjalnie oskarżany, ale organizacja, którą zakładał odcięła się od niego i w kuriozalnym oświadczeniu napisała, iż Weaver nie przebywał sam na sam z członkami organizacji.

„John Weaver wiódł sekretne życie zbudowane na oszustwie” – napisano w oświadczeniu.. „To drapieżnik kłamca i wykorzystujący innych zwyrodnialec. …. Jesteśmy obrzydzeni jego zachowaniem i wściekli na takie wykorzystywanie zaufania, władzy i pozycji…Jak wielu innych, czujemy się zdradzeni i oszukani przez Johna Weavera. Trudno słowami wyrazić ulgę jaką czujemy, że John Weaver nigdy nie zostawał sam w czasie obecności jakiegoś członka Project Lincoln”.

Komentator polityczny Ryan Girdusky twierdzi, że organizacja kłamie i od dawna wiedziano o zboczonych skłonnościach Weavera. Mężczyźni mieli zgłaszać się do organizacji i informować ją po poczynaniach dewianta Weavera.

Donald Trump Junior – syn byłego prezydenta napisał na Twitterze, że „organizacja Projekt Lincoln powinna zmienić nazwę na Projekt Pedofil”.