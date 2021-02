Propaganda lgbt w natarciu. Rząd Bidena nakaże wywieszanie tęczowopodobnych flag na budynkach ambasad i powoła rzecznika od spraw lgbt

Na budynkach amerykańskich ambasad będą znów wywieszane flagi LGBTUSA. Nowy sekretarz stanu zmienił zarządzenie administracji Trumpa.

Nowy sekretarz stanu USA Antony Blinken oświadczył, iż zmienia rozporządzenie administracji Donalda Trumpa dotyczącego tego, jakie flagi mogą być wywieszane na budynkach ambasad USA. Teraz na budynkach amerykańskich ambasad można będzie wywieszać tęczowopodobne flagi lesbijek, homoseksualistów, biseksualistów, zmiennopłciowców etc.

Zgodę na wywieszanie tęczowopodobnych flag na budynkach ambasad i w amerykańskich baz wojskowych wydał jeszcze Barack Hussein Obama. W ostatnim roku administracja Trumpa zmieniła to rozporządzenie. Gdy jakaś ambasada chciała wywiesić flagę LGBTWTF, musiała uzyskać zgodę w Departamencie Stanu. Ten zaś najczęściej jej nie wydawał. Co więcej, 20 lipca 2020 roku ówczesny sekretarz obrony Mark Esper wydał rozporządzenie określające, jakie flagi mogą być wywieszane w bazach wojskowych. Wśród nich nie było tęczowopodobnej.

W czasie przesłuchań w Senacie Antony Blinken poinformował również, iż zamierza powołać specjalnego wysłannika departamentu ds. praw lgbt. Takie stanowisko rzecznika od pilnowania na świecie spraw lesbijek, homoseksualistów, biseksualistów, zmiennopłciowców etc. utworzył w 2015 roku Obama, ale Trump nigdy go nie obsadził. Nowy sekretarz zapowiedział również wtrącanie się w sprawy innych państw i interweniowanie w sprawie osób LGBTQI.

– Widzieliśmy wzrost przemocy skierowanej przeciwko osobom LGBTQI na całym świecie – powiedział Blinken. – Dlatego Stany Zjednoczone powinny odgrywać właściwą sobie rolę, czyli stawać w obronie praw osób LGBTQI. To jest coś, co departament natychmiast podejmie i czym się zajmie. Podniesienie sztandaru dumy to jeden ze sposobów na bezpośrednie pokazanie solidarności z LGBTQ – powiedział Blinken.

To kolejne posunięcie administracji Bidena wspierające ideologię lgbtwc. Już pierwszego dnia swego urzędowania Biden podpisał dekret zezwalający zmiennopłciowcom na służbę w wojsku oraz pozwalający im dowolne korzystać z miejsc przeznaczonych dla kobiet i mężczyzn. W praktyce dekret Bidena pozwala mężczyznom, którzy oznajmią, że są kobietami, korzystać z natrysków, szatni, itp przeznaczonych dla pań, ale też rywalizować z nimi w zawodach sportowych. To zaś oznacza tak naprawdę zniszczenie rywalizacji sportowej pań.