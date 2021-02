Protesty przeciw ustawie „bioetycznej” we Francji i ataki „antyfaszystów”

2 lutego w parlamencie odbędą się głosowania nad ustawą, która budzi wiele różnych wątpliwości. Protesty wybuchły w wielu miastach. Główna manifestacja odbywała się w Paryżu.

W sobotę i w niedzielę od rana przeciwnicy fundowania dzieciom życia bez ojców zbierali się m.in. w Angers, Bayonne, Dijon, Nantes, Bordeaux, Nicei, Lille, Nimes, Orleanie, Blois, Tours, Tulonie, Vannes, Vienne, Wersalu. Prefekci w kilku miejscach zgromadzeń zakazali. Z kolei w Rennes demonstracja została zaatakowana przez skrajnie lewicowych aktywistów. W Angres atakowali demonstrantów tzw. „antyfaszyści”.

Depuis des mois les antifas -soutenus par des journalistes- appellent à la confrontation et fantasment une « protection de l’Alvarium par la police ».

Et bien voilà c’est fait ; sans haine ni violence.

Admirez ce demi-tour chaloupé.

Plus facile d’attaquer des domiciles/vitrines. pic.twitter.com/WvwO4UlWtc

— Jean-Eudes Gannat (@JeanEudes_G) January 30, 2021