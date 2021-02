Sanepid „gotowcami” zamyka polskie biznesy. „To państwo ekspresowo zmienia się w niezorganizowaną grupę przestępczą”

Do jednego z białostockich przedsiębiorców przyszła kontrola sanepidu. Jak się okazało, pracownica inspekcji wręczyła właścicielowi lokalu Sky Club napisaną dzień wcześniej decyzję o zamknięciu jego biznesu.

Pomiędzy właścicielem lokalu Sky Club i pracownicą sanepidu wywiązała się rozmowa.

– Pytam na jakiej podstawie pani przyszła z gotową decyzją, w sytuacji, kiedy ta decyzja ma cztery strony i została napisana wczoraj i jest gotowa i stwierdza, że doszło tutaj do zachowań jakichśtam. Pani miała już gotowca przygotowanego. W moim przekonaniu dochodzi tutaj do tak oczywistego złamania przepisów prawa, że nawet zastanawiamy się, czy by nie zgłosić tego jako popełnienia przestępstwa, fałszowania dokumentów czy stworzenia nieistniejącej dokumentacji. Na jakiej podstawie powstał ten dokument – mówił przedsiębiorca. W odpowiedzi usłyszał od pracownicy sanepidu, że „już skończyła”.

Sprawę zamknięcia kolejnego już lokalu decyzją sanepidu skomentował na Twitterze Sławomir Mentzen. „To państwo ekspresowo zmienia się w niezorganizowaną grupę przestępczą. Rząd i administracja działają bezprawnie i niemoralnie. Niczym się nie różnicie od mafii. No może poza tym, że mafia jest poważna, a wy groteskowi” – wskazał polityk Konfederacji.

Taktykę rządu skomentował także Artur Dziambior. „Białystok, Rybnik, Wrocław, przecież to co się dzieje to jakaś paranoja! Ludzie, którzy otwierają swoje działalności walczą o przetrwanie, a władza zachowuje się jakby dążyła do ich masowych bankructw. Sprawa powinna zakończyć się w sądzie. Mam nadzieję, że sporym odszkodowaniem” – stwierdził poseł.

Wcześniej m.in. lubuski sanepid zamknął dyskotekę Club Reset w Świebodzinie, której właściciele przed tygodniem postanowili otworzyć biznes mimo nielegalnych koronarestrykcji. Działali w ramach ogólnopolskiej akcji #otwieraMY.

Źródła: Twitter/nczas.com