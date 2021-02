Czwarty zgon po szczepieniu zarejestrowany jako NOP w Polsce. „Śmierć jest nieodłącznym elementem życia”

Kolejna starsza osoba zmarła w krótkim czasie po otrzymaniu szczepionki na koronawirusa. Chodzi o 90-latkę z chorobami współistniejącymi. – Jest zdecydowanie za wcześnie, żeby wyciągać jakiekolwiek wnioski – przekazał wojewoda Śląski.

Zarejestrowano zgon kolejnej osoby jako Niepożądany Odczyn Poszczepienny (NOP). Według opisu na rządowej stronie kobieta z Mysłowic po otrzymaniu szczepionki dostała gorączki, a także biegunki i pojawiły się u niej wymioty.

Stwierdzono u niej powikłania w postaci obrzęku płuc, podejrzewano zapalenie płuc. Dzień później 90-letnia kobieta zmarła. Od przyjęcia szczepionki do zgonu minęło w sumie 9 dni.

Oczywiście nie stwierdzono, by zgon był powiązany z otrzymaniem szczepionki, a także podkreśla się – ile razy się da – że kobieta była schorowana i miała choroby współistniejące.

Sprawę potwierdził wojewoda śląski Jarosław Wieczorek. – Jest zdecydowanie za wcześnie, żeby wyciągać jakiekolwiek wnioski. To osoba starsza, dość schorowana, byłbym bardzo ostrożny w ocenie, czy mogło się to szczepienie przyczynić do śmierci, czy też nie – powiedział.

– Pamiętajmy, że procent zaszczepionej populacji jest coraz wyższy, a śmierć jest nieodłącznym elementem życia. Odpowiednie komisje będą to dogłębnie weryfikować, będą to badać – dodał.

Wojewódzki inspektor sanitarny, Grzegorz Hudzik, poinformował, że sprawą śmierci 90-latki i wyjaśnieniem przyczyn zgonu zajmą się specjaliści.

– Lekarz powiązał występujące u niej objawy z przyjęciem szczepionki i zgłosił tę sytuację do powiatowego inspektora sanitarnego w Katowicach jako ciężki przypadek niepożądanego odczynu poszczepiennego – przekazał.

– Przekazaliśmy informację do Głównego Inspektora Sanitarnego i Państwowego Zakładu Higieny, włącznie z numerem seryjnym szczepionki podanej tej pani. Tamtejsi specjaliści przeprowadzą analizę epidemiologiczną tego przypadku – dodał Hudzik.

– Każdy taki przypadek jest jednak starannie wyjaśniany choćby po to, by wykluczyć możliwość, że wadliwa jest jakaś konkretna partia szczepionek – podkreślił. To czwarty przypadek śmierci osoby, która otrzymała szczepionkę, kiedy zarejestrowano zgon jako NOP.

Źródło: Polsat News