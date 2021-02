Czy UK głoduje po wyjściu z UE? Szczepienia idą pełną parą, ale liczba zgonów nie spada. Raport Rossa z Wysp Brytyjskich [VIDEO]

Szczepienia w Wielkiej Brytanii są na zaawansowanym etapie, ale wciąż notowana jest wysoka liczba zgonów wśród najstarszych osób. Czy Brytyjczycy żałują wyjścia z Unii Europejskiej? O tym, co dzieje się na Wyspach opowiada Sebastian Ross, polonijny działacz i członek partii KORWiN, mieszkający na co dzień w Walii.

– Mamy zaszczepionych już około 9 milionów Brytyjczyków, przede wszystkim z grupy 80+ i 70+. Praktycznie cała grupa najbardziej narażona na koronawirusa otrzymała szczepionkę, ale… wciąż mamy po 1200 zgonów dziennie. I dalej głównie te same osoby, czyli najstarsze, są ofiarami śmiercionośnego wirusa. Powstaje pytanie, skoro wszyscy są zaszczepieni, to dlaczego nadal umierają – mówi.

Ross przekazał najnowsze doniesienia z pola szczepień. Brytyjczycy podpisali kontrakty na zamówienie kolejnych 300 milionów dawek szczepionki.

– Nas jest 68 milionów, więc nawet jeśli dla każdego są po dwie dawki, to co z tego może wynikać? Chyba nikt nie wie na czym to polega. Podejrzewam, że nawet rząd brytyjski nie wie, o co w tym wszystkim chodzi – kontynuuje.

W ostatnich dniach w mediach pojawiły się doniesienia, jakoby Wielka Brytania miała problem z dostawami towarów. Wymianę handlową na linii Londyn-reszta państw Unii Europejskiej ma podobno utrudniać Brexit.

– Tak nie jest. To zakłamana propaganda. Sklepy są pełne towarów, braki nie występują – mówi Ross.

Ponadto przytoczył przykład z ostatnich dni, gdy Unia Europejska skorzystała z punktu 16. traktatu o wyjściu Wielkiej Brytanii z UE i na kilka dni „rozdzieliła” obie Irlandie. Szybko za ten „incydent” przeprosiła. Wśród zwolenników pozostania Wielkiej Brytanii w UE wywołało to jednak wielki szok, gdyż zgodnie z ich zapowiedziami, to brytyjski rząd miał jako pierwszy posłużyć się tym traktatem, czym straszono społeczeństwo. Szczegóły całej sytuacji w wywiadzie.

W dalszej części Ross mówi o podatkach, jakie Wielka Brytania planuje wprowadzić lub podwyższyć w imię walki z gospodarczymi skutkami ogłoszonej pandemii koronawirusa. Nie pozostawia na tych rozwiązaniach suchej nitki.

