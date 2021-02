Dziennikarka TVN chce zakończenia wyborów miss. Sama w nich brała udział

Dziennikarka Dorota Gardias chce, aby konkursy miss zostały zakończone. Hipokryzja gwiazdy TVN polega na tym, że sama w nich brała udział, a nawet je wygrała.

Dorota Gardias to jedna z czołowych dziennikarek TVN. Niedawno ostro wypowiedziała się na temat konkursów miss.

Do zdarzenia doszło w obecności 17-letniej Katarzyny Synowiec. Kasia zdobyła tytuł Miss Nastolatek 2020.

W trakcie programu Dzień Dobry TVN Agnieszka Woźniak-Starak i Ewa Drzyzga dopytywały 17-latkę o zainteresowania, aspiracje i plany na przyszłość. Licealistka zdradziła, że jej grafik pęka w szwach, ponieważ łączy naukę ze szkołą muzyczną, a dodatkowo sporo czasu poświęca na pasje, jakimi są moda, teatr oraz wokalistyka.

– Mam nadzieję, że ten konkurs jest właśnie takim oknem na świat i da mi możliwość spełnić się w zawodzie – powiedziała Kasia.

Zmiana zdania nt. konkursów

W pewnym momencie o zdanie o konkursach miss poproszono Gardias. – Powiedz co sądzisz o takich głosach, które się pojawiają, że wybory miss to jest właściwie relikt przeszłości i tak naprawdę powinny odejść do lamusa – dopytywała Drzyzga.

– To nawet nie chodzi o to, że to jest relikt przeszłości, ale jak sobie tak analizowałam wczoraj to wszystko, trochę poczytałam na ten temat, pooglądałam te zdjęcia, różne filmiki, jeszcze różne są doniesienia z zewnątrz o różnych trudnych sytuacjach… To myślę sobie, że to powinno się już zakończyć. Już czas. Takie jest moje zdanie – stwierdziła dziennikarka TVN.

To o tyle zaskakujące, że sama Gardias… brała w nich udział. Mało tego, w 1995 roku wygrała wybory Miss Nastolatek Tomaszowa Lubelskiego.

Dziennikarka nieraz podkreślała, że wygrana w konkursie miss może być furtką do kariery. Zaznaczała jednak, że szczególnie przy takich konkursach należy zachować umiar i rozsądek, a młode kandydatki powinny mieć wsparcie ze strony rodziców i rodziny.

– Bywa tak, że przy okazji wyborów miss są różni ludzie, którzy nie zawsze mają dobre intencje. Mnie różne takie nieprzyjemne sytuacje akurat nie spotkały, ale wiem, że były – wspominała w programie.

Siedząca obok dziennikarki TVN Miss Nastolatek 2020 nie wzięła krytycznego komentarza do siebie i zareagowała z poczuciem humoru. – Ja zdążyłam – zażartowała Kasia.

Źródło: Dzień Dobry TVN / NaTemat