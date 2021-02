Globalizm w natarciu. WHO apeluje, by Brytyjczycy przekazali swe szczepionki innym krajom. Chcą ratować Unię przed kompromitacją

Światowa organizacja Zdrowia (WHO) zwraca się do Wielkiej Brytanii o wstrzymanie szczepień i i przekazanie szczepionek innym krajom. Według Brytyjczyków chce w ten sposób pomóc skompromitowanej Unii.

Margaret Harris, rzeczniczka Światowej Organizacji Zdrowia prosi rząd brytyjski o wstrzymanie szczepień i przekazanie własnych szczepionek innym krajom. Ma to być rozwiązanie „uczciwe” i „ratujące globalną gospodarkę”. Chodzi jej też o to, by szczepionkami podzieliły się kraje w których zaszczepiono już służbę zdrowia oraz pracowników najbardziej narażonych na ryzyko. Jednak w szczególny sposób zwraca się do Wielkiej Brytanii

– W tych okolicznościach prosimy wszystkie kraje aby to zrobiły: poczekajcie, poczekajcie na innych – mówiła Harris w wywiadzie dla BBC. – Apelujemy również do wszystkich mieszkańców Wielkiej Brytanii – możecie poczekać. Prosimy kraje, które mają już zaszczepione te grupy (pracowników wysokiego ryzyka i służby zdrowia), by się upewniły, że inne kraje mają dostęp do szczepionek – dodała Harris.

Według niej ma to pomóc nie tylko biedniejszym krajom Trzeciego Świata, ale też Unii Europejskiej. Ta daje popisy skrajnej nieudolności w organizowaniu zakupów szczepionek.

Rzeczniczka WHO stwierdziła, że ​​wstrzymanie szczepień w Wielkiej Brytanii jest „słuszne nie tylko z moralnego punktu widzenia, ale także z ekonomicznego”.

– Jest wiele bardzo interesujących analiz pokazujących, że szczepienia we własnym kraju, a następnie czekanie i mówienie „ wszystko w porządku” nie zadziała ekonomicznie – mówiła Harris. – Powiedzenie, że żaden człowiek nie jest wyspą ma również zastosowanie ekonomiczne. Na świecie jesteśmy tak ze sobą połączeni, że jeśli nie sprawimy, iż wszystkie społeczeństwa znów zaczną efektywnie pracować, to każdy poniesie skutki finansowe.

Kuriozalny wywiad Harris, która stwierdza, że w szczepieniach ważniejszy jest aspekt ekonomiczny niż zdrowotny, ukazał się po tym, jak Unia podejmuje rozpaczliwe działania związane z próbami zakupu szczepionek. Wielka Brytania, mimo wielu głosów w kraju i w Europie, nie zdecydowała się kontraktować szczepionek razem z Unią. Okazało się, że Brytyjczycy sami zapewnili sobie szczepionki znacznie wcześniej i w większych ilościach niż Unia. Szczepią też znacznie sprawniej. Komisja Europejska podjęła więc próby zablokowania eksportu do Wielkiej Brytanii zamówionych przez nią szczepionek wyprodukowanych w fabrykach na terenie Unii. W tym celu chciano m.in wdrożyć pełną kontrolę na granicy Irlandii i Irlandii Północnej, co przez 3 lata było przedmiotem wielkiego sporu pomiędzy Unią a Wielką Brytanią. Unia zawsze domagała się w pełni otwartej granicy.

Brytyjczycy uważają, że WHO rozpaczliwym apelem o podzielenie się szczepionkami chce ratować Unię przed ostateczną kompromitacją.