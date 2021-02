SONDAŻ: Z niewiadomych przyczyn PiS ma ciągle ponad 30 procent poparcia

PiS uzyskałoby w wyborach do parlamentu 31,1 proc., Koalicja Obywatelska traci do lidera ponad 10 punktów procentowych (19,2 proc.), coraz bliżej KO jest Polska 2050 Szymona Hołowni (16,9 proc.) – wynika z opublikowanego we wtorek sondażu IBRiS dla Onetu.

Jak podaje Onet, głosowanie na PiS zadeklarowało 31,1 proc. osób biorących udział w sondażu, a to oznacza spadek o 1,9 pkt proc. w porównaniu z grudniowym badaniem IBRiS.

Koalicja Obywatelska traci ponad 10 punktów procentowych do PiS. W sondażu ugrupowanie ma poparcie 19,2 proc. respondentów i jest to spadek o 3,1 pkt proc. Na trzecim miejscu znajduje się ruch Szymona Hołowni Polska 2050, który uzyskał 16,9 proc., co oznacza wzrost o 5,9 pkt proc.

Do Sejmu weszłyby jeszcze Lewica (8,9 proc., wzrost o 1,8 pkt proc.), Konfederacja (7,4 proc., wzrost o 2,5 pkt proc.) i PSL (5,5 proc., spadek o 0,6 pkt proc.).

Odpowiedzi „Nie wiem/Trudno powiedzieć” udzieliło 11,1 proc. badanych.

52 proc. respondentów zadeklarowało chęć udziału w wyborach parlamentarnych, gdyby odbyły się one w najbliższą niedzielę. Opcję „zdecydowanie tak” wybrało 39,94 proc. badanych, z kolei 12,4 proc. powiedziało „raczej tak”. Z kolei 27,43 proc. odpowiedziało „zdecydowanie nie”, a odpowiedzi „raczej nie” udzieliło 19,62 proc. ankietowanych.

Badanie przeprowadzono w dniach 30-31 stycznia br. na grupie 1100 osób, na podstawie telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).

Źródło: PAP