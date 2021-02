Urzędnicy lustrują rachunki bankowe przedsiębiorców. Skarbówka zablokowała firmom miliony złotych

W 2020 r. system STIR zlustrował 19 mln rachunków bankowych. Szef skarbówki zablokował 96 mln zł na tysiącu kont 196 firm – informuje we wtorek „Puls Biznesu”.

Co roku w szybkim tempie rośnie zasięg Systemu Teleinformatycznego Izby Rozliczeniowej (STIR), nakierowanego na wyszukiwanie firm podejrzewanych o oszustwa podatkowe z wykorzystaniem systemu finansowego. W 2020 r. system pobił dotychczasowe rekordy – podaje gazeta.

„Z danych, jakie uzyskaliśmy w Ministerstwie Finansów (MF), wynika, że w porównaniu do 2019 r. STIR zlustrował o 21,8 proc. więcej rachunków bankowych (i w SKOK) niż rok wcześniej (19 mln a w 2019 r. – 15,6 mln). Łącznie pod lupę systemu wpadło kilkadziesiąt milionów transakcji bankowych” – czytamy w „Pulsie Biznesu”.

Zgodnie z danymi przekazanymi dziennikowi przez resort finansów, w ubiegłym roku w grupie tzw. wysokiego ryzyka znalazło się 26 tys. firm (w całym kraju). To o 10 tys. więcej niż w 2019 r.

„Jeżeli porównamy liczbę 196 firm, którym zablokowano rachunki na trzy dni, do 26 tys. firm zakwalifikowanych do grupy wysokiego ryzyka, to wychodzi, że realnie podejrzanych o wykorzystywanie kont finansowych do oszustw fiskalnych było tylko 0,7 proc. firm” – pisze „PB”.

Dziennik podał, że na 1 tys. kont zablokowanych na 72 godziny było 96 mln zł. To kwota o 29 mln zł wyższa niż w 2019 r. Wszystkie blokady zostały następnie przez szefa KAS przedłużone do trzech miesięcy.

„Wzrost liczby blokad i zamrożonych kwot nie wpisuje się w narrację szefa rządu o ‚przegonieniu mafii vatowskich” – ocenia „Puls Biznesu”.

Gazeta przytacza wyjaśnienia Ministerstwa Finansów. „Zjawisko wyłudzeń skarbowych w sektorze finansowym nadal występuje. (…) Administracja rozpracowuje nadużycia i jednocześnie modyfikuje swoje modele działania. Pojawiają się nowe zjawiska oszustw podatkowych w nowych obszarach.

Można też zauważyć, że udział w wyłudzeniach biorą nie tylko podmioty krajowe, ale również zagraniczne, dokonujące w Polsce sprzedaży, ale nie odprowadzające należności publicznoprawnych w kraju. Wraz ze zwiększeniem stosowania nowoczesnych narzędzi informatycznych i zwiększeniem zasobów wiedzy organów, nieuczciwe podmioty mają coraz bardziej utrudnioną działalność” – informuje resort finansów, cytowany przez „Puls Biznesu”.

Źródło: PAP