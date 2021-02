500+ jest dziś warte 440 zł. Dlatego pojawiają się pomysły waloryzacji. Będą tak w kółko?

Poseł klubu PiS Tadeusz Cymański (66 l.) chce waloryzacji świadczenia 500+, które z uwagi na inflację jest dziś warte ok. 440 złotych.

W Polsce szaleje inflacja. Dlaczego? Ano między innymi przez rozbuchane programy socjalne rządu PiS. Tym samym wartość tych świadczeń zmniejsza się. Jaką radę znajdują na to posłowie PiS? Ano chcą podnosić świadczenia, by były warte tyle, co na początku.

Można odnieść wrażenie, że albo nie rozumieją zjawiska inflacji, albo ignorują je i zależy im jedynie na wynikach wyborczych.

Poseł Tadeusz Cymański na przykład chciałby waloryzacji programu 500+. – Może warto wpisać do ustawy waloryzację 500+. Tak jak mamy waloryzację emerytur, tak powinna być waloryzacja 500 plus. To nie byłaby żadna przecież podwyżka tylko urealnienie siły nabywczej, bo mamy inflację – mówi „Super Expressowi”.

A gdy inflacja znów wzrośnie z powodu waloryzacji? To pewnie jeszcze raz waloryzują i tak do ostatniego grosza polskiego podatnika…

Źródło: „Super Express”