Andrzej Duda ogląda tylko TVP? Prezydent twierdzi, że sytuacja gospodarcza w Polsce nie jest zła

Prezydent Andrzej Duda podczas spotkania z członkami Rady Przedsiębiorczości stwierdził, że sytuacja gospodarcza w Polsce nie jest zła.

Andrzej Duda albo ogląda tylko TVP INFO i stamtąd czerpie informacje o Polsce, albo sam próbuje powiedzieć polskim przedsiębiorcom, że białe jest czarne, a czarne jest białe. Mnóstwo firm upada, mnóstwo ludzi traci prace, portale internetowe – w tym NCzas – informują o samobójstwach przedsiębiorców, a tymczasem prezydent stwierdza, że… nie jest tak źle.

– Problemów jest rzeczywiście bardzo wiele, bo i skala problemu jakim jest pandemia koronawirusa i jej wpływ na gospodarkę jest gigantyczna i jest to olbrzymie wyzwanie. Ale jedną rzecz chcę powiedzieć z satysfakcją. Mimo wszystkich problemów, które są, mimo różnych, no także i potknięć, które nieraz występują, bo to jest życie, generalnie wydaję się, że od strony gospodarczej sytuacja w Polsce nie wygląda źle, że na tle innych krajów poradziliśmy sobie z tym wielkim wyzwaniem jak do tej pory, jakim jest pandemia koronawirusa i jej skutki gospodarcze. Od strony zdrowotnej sytuacja nie jest zła. Udało nam się jak do tej pory nie ulec, jak niektórzy mówią, trwającej już trzeciej fali koronawirusa – mówił prezydent Andrzej Duda podczas spotkania z członkami Rady Przedsiębiorczości.

I po co to zaklinanie rzeczywistości? Właśnie trwa ostatnia kadencja Dudy, PiS nie jest mu już w zasadzie do niczego potrzebny. Trudno więc powiedzieć, dlaczego głowa państwa nie naciska na rząd, by ten otworzył gospodarkę.