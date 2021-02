Chroń nas Boże – znów przybyło Julek. Najpopularniejsze imiona dla dzieci w 2020

W środę Wydział Promocji Polityki Cyfrowej KPRM opublikował ranking imion najchętniej nadawanych dzieciom w 2020 roku. Jest wśród nich jedno, które od jakiegoś czasu cieszy się złą sławą.

„Na ten dzień czeka wielu rodziców – obecnych i przyszłych. Ci pierwsi chcą sprawdzić, czy imię, które nadali swojemu dziecku jest popularne, czy raczej awangardowe. Ci drudzy – w naszym rankingu szukają inspiracji. Na portalu znajdziecie już pełną listę imion, które w 2020 r. rodzice nadawali swoim córkom i synom” – napisali przedstawiciele Wydziału w wydanym komunikacie.

Rany Julek, dużo… Julek

Wśród imion żeńskich najpopularniejsze były Zuzanna i Julia. Imiona te zostały nadane w ubiegłym roku po równo 7351 dziewczynkom. Na drugim miejscu wśród imion żeńskich uplasowała się Zofia – imię to nadano 7073 dziewczynkom. Jak podano w komunikacie, imię Zofia cieszyło się w 2020 r. większą niż rok wcześniej popularnością. Podium zamyka Hanna – imię to otrzymało 6658 dziewczynek. W 2019 r. natomiast miejsce Hanny zajmowała Maja.

W pierwszej dziesiątce żeńskich imion znalazły się również – kolejno – Maja, Lena, Alicja, Oliwia, Laura i Maria. Tuż poza nią z kolei uplasowały się imiona takie, jak Pola, Amelia, Emilia i Antonina.

Imię „Julia”, czyli „Julka”, ma ostatnio dodatkowe znaczenie. Z racji tego, że wyjątkowo dużo dziewczyn o tym imieniu utożsamia się z ruchami lewicowymi, słowem tym zaczęto określać przewrażliwione młode lewaczki.

O to, co można przeczytać na temat „Julki” na stronie PWN:

Określenie młodej kobiety zafascynowanej amerykańską kulturą i ruchami lewicowymi. Zazwyczaj używane w kontekście naiwnych acz wyrazistych wpisów na Twitterze […].

Oraz na stronie miejski.pl, gdzie wyjaśniane są termin slangowe:

Określenie na dziewczynę, która dużo czasu spędza na Twitterze, ma mocno lewicowo-liberalne poglądy, interesuje się astrologią, słucha k-popu i regularnie występuje w obronie osób LGBT, przeżywając dyskusje bardzo emocjonalnie.

Wśród chłopców króluje klasyka

W 2020 roku rodzice nadający imiona chłopcom w przeważającej licznie stawiali na imiona klasyczne. Antoni zdecydowanie wygrał w kategorii imion męskich – w 2020 r. imię to nadano 8368 chłopcom. Co ciekawe, jak podaje wydział ds. cyfryzacji KPRM, imię to było również liderem popularności w latach poprzednich: 2019, 2018, 2017 i 2016. Na drugim miejscu znalazł się Jan – w 2020 r. nazwano tak 7658 chłopców, na trzecim zaś – Aleksander z wynikiem 7165 chłopców, którzy otrzymali to imię.

W pierwszej dziesiątce męskich imion znalazły się także imiona takie, jak Jakub, Franciszek, Szymon, Filip, Mikołaj, Leon i Stanisław. W dalszej kolejności popularnością cieszyły się imiona takie, jak Wojciech, Adam, Kacper i Tymon.

Jak podano w komunikacie, portal DANE.gov.pl zawiera również informacje o tym, jaką popularnością cieszyły się poszczególne imiona w różnych województwach Polski.

Najrzadsze imiona dla dzieci w 2020 roku

Wydział Promocji Polityki Cyfrowej poinformował również o najrzadszych imionach nadawanych dzieciom w ubiegłym roku. W przypadku dziewczynek były to: Ramona, Konsuela i Eulalia. W przypadku chłopców natomiast: Joszko, Zbyszko czy Hipolit.

Jakie imię nadać dziecku?

W komunikacie przypomniano, że wybór imienia dla dziecka odbywa się w zgodzie z prawem, jeśli imię to nie jest dla niego ośmieszające. Imię powinno również wskazywać na płeć dziecka. W przypadku, kiedy wybrane przez rodziców imię nie spełnia tych wymagań, kierownik urzędu stanu cywilnego może odrzucić ich wybór.

Źródło: PAP, NCzas