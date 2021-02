I cały misterny plan… Spektakularna eksplozja flagowego projektu Elona Muska i Space X [VIDEO]

Wtorek, 2 lutego, Elon Musk nie zaliczy do udanych dni. Wypolerowana na błysk rakieta Starship SN9 z nierdzewnej stali wystartowała z Boca Chica w Teksasie.

Celem testu było wzniesienie SN9 na wysokość około 10 kilometrów.

Rakieta miała wykonać obrót i wylądować w pozycji pionowej.

Niestety coś nie zadziałało i rakieta podczas lądowania nie przyjęła pozycji pionowej i spektakularnie rozbiła się o ziemię.

Yep. One of the Raptors let her down. Still it's just the final part. These things bellyflop return perfectly. pic.twitter.com/XdeeLWIsHt

— Chris B – NSF (@NASASpaceflight) February 2, 2021