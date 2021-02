Izrael: 19-latek po szczepieniu z poważnymi problemami trafił na OIOM

19-latek z Izraela po przyjęciu szczepionki trafił na oddział intensywnej terapii. Komplikacje w postaci zapalenia mięśnia sercowego pojawiły się po przyjęciu drugiej dawki preparatu. Na razie nie potwierdzono, czy problemy ze zdrowiem nastolatka są następstwem szczepienia.

19-latek pojawił się w niedzielę w szpitalu Terem w Modi’in. Pięć dni wcześniej został zaszczepiony drugą dawką preparatu Pfizer/BionTech przeciwko COVID-19, wynika z doniesień „The Jerusalem Post”.

Nastolatek opowiada, że po przyjęciu szczepionki zaczął czuć się gorzej, miał przyspieszone bicie serca, duszności oraz ból promieniujący od lewej ręki.

W klinice chłopak został poddany badaniom krwi, które wykazały, że ma zapalenie mięśnia sercowego, po czym trafił na OIOM.

– Fakt, że objawy pojawiły się bezpośrednio po szczepieniu, nasuwa podejrzenie, że stan zapalny mogła wywołać reakcja immunologiczna – powiedział dr Abdulhadi Farojeh, dyrektor placówki. Nie ma jednak stu procent pewności, że choroba jest wynikiem przyjęcia szczepionki.

Jak podaje amerykański National Institutes of Health do tej pory pojawiło się wiele przypadków zapalenia mięśnia sercowego związanego z przechorowaniem COVID-19. Jeśli przypadłość ta nie będzie leczona, może doprowadzić do arytmii, a nawet śmierci.

„The Jerusalem Post” pisze, że według danych izraelskiego ministerstwa zdrowia większość zaszczepionych nie zgłasza lub zgłasza łagodne skutki uboczne po podaniu preparatu.

Źródło: Polsatnews.pl