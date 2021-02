Jeff Bezos nie będzie już szefem Amazona. Miliarder zajmie się walką z „globalnym ociepleniem”

Jeff Bezos nie będzie już szefem Amazona. Miliarder ma się teraz zająć „ważniejszymi sprawami” – m.in. walką z tzw. globalnym ociepleniem. Na stanowisku dyrektora generalnego Amazona zastąpi go Andy Jassy.

Amazon poinformował o zmianie na stanowisku dyrektora. Jeff Bezos budował markę od 30 lat. Od 2018 do 2020 roku, według rankingu Bloomberg, przedsiębiorca był najbogatszym człowiekiem świata. „Forbes” oszacował jego majątek na przeszło 204 mld dolarów.

W czasie mniemanej pandemii koronawirusa Amazon osiągnął rekordowe zyski. Jako pierwsza firma niedawno ogłosił trzecią z rzędu kwartalną sprzedaż powyżej 100 mld dolarów.

Bezos poinformował o swojej rezygnacji ze stanowiska dyrektor a generalnego w liście do pracowników. Teraz miliarder chce się poświęcić działalności charytatywnej, a także jeszcze bardziej zaangażować w projekty o wymiarze globalnym.

Jeff Bezos oświadczył, że „jako dyrektor wykonawczy pozostanie zaangażowany w ważne inicjatywy Amazona”. Dodał jednak, że swój „czas i energię” będzie kanalizował także w „Funduszu Day 1, Funduszu dla Ziemi Bezos, Blue Origin, The Washington Post i innych swoich pasjach”.

„Mam wielkie oczekiwania co do wpływu, jaki moim zdaniem mogą mieć te organizacje. Amazon nie mógł być lepiej przygotowany na przyszłość. Strzelamy z wszystkich dział, bo świat tego potrzebuje” – dodał szef Amazona.

Zielona przyszłość Bezosa

W grudniu Fundusz dla Ziemi zapowiedział przekazanie 10 mld dolarów dla organizacji walczących z klimatem. Z doniesień czasopisma Quartz wynika, że Bezos stanie się największym indywidualnym darczyńcą na cele klimatyczne.

100-milionowe dotacje, liczone w dolarach, trafią od czołowych grup z siedzibą w Waszyngtonie, Funduszu Ochrony Środowiska (EDF), Światowego Instytutu Zasobów (WRI) oraz Rady Obrony Zasobów Naturalnych (NRDC). Takie same kwoty dostaną także organizacje zajmujące się ochroną dzikiej przyrody oraz ograniczaniem wpływu człowieka na środowisko naturalne – WWF i Nature Conservancy.

Z kolei startupy i inicjatywy pracujące nad rozwiązaniami w zakresie „czystej energii” dostaną od 5 do 50 mln dolarów. Nie zabrakło też wątków tęczowej równości. Wśród beneficjentów dotowanych przez Bezosa mają znaleźć się bowiem The Climate and Clean Energy Equity Fund, ClimateWorks Foundation, Dream Corps Green for All, Eden Reforestation Projects, Energy Foundation, The Hive Fund for Climate and Gender Justice, NDN Collective, Rocky Mountain Institute, Salk Institute for Biological Studies, The Solutions Project i Union of Concerned Scientists.

Źródła: Express.co.uk/globalcitizen.org/PCh24.pl