Muzułmanie sprawdzą czy skład rosyjskiej szczepionki jest halal

Muzułmańscy przywódcy w Rosji poprosili naukowców o ujawnienie składu szczepionki na koronawirusa Sputnik V. Chcą sprawdzić, czy szariat zezwala im na przyjęcie tego specyfiku – czy jest on „halal”.

Wiceprzewodniczący rady ulemów w Moskwie Ildat Alautdinow stwierdził, że rozstrzygnięcie muzułmańskich duchownych będzie tylko rekomendacją – nawet jeśli dojdą do wniosku, że preparat zawiera składniki niezgodne z zasadami religijnymi.

Chodzi o obecność składników takich jak spirytus, wieprzowina i żelatyna lub jaja, które nie zostały uznane za produkty „halal”.

– Zależy nam na tym, by znać zawartość użytych składników, a także to, czy zostały one poddane obróbce chemicznej, podczas której substancje tracą swoje naturalne właściwości – powiedział Alautdinow w rozmowie z dziennikiem „Kommiersant”.

Podkreślił, że rada ulemów nie może wydać jednoznacznego zalecenia, ponieważ „każdy przypadek trzeba rozpatrywać indywidualnie”.

W Rosji istnieje wiele organizacji muzułmańskich, które są autorytetem dla poszczególnych regionów. Rady duchownych oraz ośrodki, które certyfikują m.in. żywność pod kątem zasad religii, działają niezależnie od siebie.

Szacuje się, że w Rosji mieszka obecnie około 20 mln muzułmanów. Islam jest najbardziej rozpowszechniony na Północnym Kaukazie, środkowym Powołżu i na Uralu oraz w Moskwie i Petersburgu.

Źródła: PAP/nczas.com