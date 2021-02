Nikczemna, obłąkana i niebezpieczna. Zamknijcie ją gdzieś. Fanatyczka Środa podżega do przemocy i rozumie terroryzm [VIDEO]

W wywiadzie dla Radia Zet fanatyczna aborcjonistka Magdalena Środa podżegała do przemocy, atakowania instytucji publicznych i jak należy rozumieć siłowego obalenia władzy PiS. Stwierdziła, że nie zachęca do podkładania bomb, ale rozumie to.

Środa została zaproszona do programu Gość Radia Zet, by skomentować orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego i rozróby organizowane przez zwolenniczki aborcji eugenicznej oraz zabijania nienarodzonych na życzenie. Pytana przez Beatę Lubecką o wtargnięcie fanatyczek na teren siedziby Trybunału odpowiedziała, że popiera takie akcje. Sama co prawda nie wspięłaby się na płot, ale biłaby brawo.

Powody dla których Środa nie wspięłaby się na płot są oczywiste – natury biologicznej i fizycznej. Ale jak rozumiemy Środzie podobałoby się, gdyby jakieś młodsze, sprawniejsze, bardziej dziarskie bojówkary Strajku Kobiet atakowały instytucje publiczne.

Według Środy uzasadnione jest stosowanie przemocy przez fanatyczne aborcjonistki.

– Nie to, że ja zachęcam do podkładania bomb. Ja po prostu rozumiem eskalację przemocy ze strony kobiet. Temu rządowi nie można odpowiedzieć inaczej, niż właśnie przemocą. Pokazaniem: zobaczcie do czego jesteśmy zdolne – mówiła Środa.

Obłudne i nikczemne słowa niemal wprost zachęcające do terroryzmu. Niby nie zachęca, ale jak ktoś by podłożył, to ona to zrozumie. Podła, obłąkana kobieta.

– Rząd tak strasznie eskaluje dyskryminację wobec kobiet, że wydaje się, że tylko przemoc może go zatrzymać. Temu rządowi nie można odpowiedzieć inaczej jak właśnie przemocą – mówiła Środa wprost nawołując do obalenia siłą legalnie wybranych władz. Środa zachęca do rebelii, do jakiegoś zamachu stanu.

Ta fanatyczna kobieta przekracza już wszelkie normy nie tylko zdrowego rozsądku, ale też moralne. To co głosi, to wprost podżeganie do popełniania przestępstw. Na to są paragrafy i tym powinna zająć się prokuratura. Osobną sprawą jest to, czy także lekarze. Być może Środa nie zdaje sobie nawet sprawy z tego co mówi.

Zapraszanie tej opętanej fanatyczki do programów, udzielanie jej anteny, czy łamów, by mogła głosić swe chore teorie i podżegać do przestępstw, staje się współuczestnictwem w przestępstwach.