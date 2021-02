Poseł zalecił dziennikarzowi „Rzeczpospolitej” cysternę maści „na ból d*py”

Sympatyzujący z PiS Michał Szułdrzyński z „Rzeczpospolitej” obraził się, że poseł opozycji udostępnia wpisy z konta „Tygodnika NIE”. Dostał odpowiedź, o której będzie długo pamiętać.

Michał Szułdrzyński to były student i doktorant europosła PiS Ryszarda Legutko. Szybko trafił do związanych z PiS mediami, a gdy partia traciła władzę z rządowej TVP trafił do należącej wówczas do Skarbu Państwa „Rzeczpospolitej”.

Publicysta od lat znany jest ze wspierania tej partii. Wpłacał pieniądze na kampanię swojego promotora i nie krył swoich sympatii politycznych.

Gdy „Rzeczpospolita” została sprywatyzowana, a zwolennicy PiS odeszli po obniżeniu im wynagrodzeń, Szułdrzyński został. Po latach awansował na wicenaczelnego gazety.

Poglądów jednak nie zmienił. Dlatego nie krył oburzenia, gdy poseł opozycji udostępnił żart „Tygodnika NIE” Jerzego Urbana.

„Nic tak nie pokazuje drogi, jaką w ostatnich latach przeszła Platforma, jak fakt, że teraz poseł wybrany z jej list podaje dalej tłity tygodnika Nie” – skomentował zachowanie posła Franciszka Sterczewskiego.

Sęk w tym, że Sterczewski nie jest członkiem PO, a jedynie został wybrany na posła z list KO. Poseł odpisał mu w dość zabawny sposób.

– Taki ze mnie działacz PO, jak z Pana dziennikarz. Pozdrawiam serdecznie! – odpowiedział na zaczepkę publicysty.

Taki ze mnie działacz PO, jak z Pana dziennikarz. Pozdrawiam serdecznie!✌🏻 — Franek Sterczewski (@f_sterczewski) January 30, 2021

Wpis zebrał ponad 2 tys. polubień, a Szułdrzyński postanowił nie odpuszczać. W kolejnych wpisach zaatakował posła, że „polubił” wpis, gdzie internauta sugeruje Szułdrzyńskiemu użycie „maści na ból d*py”.

– Poseł na Sejm lubi to! – oburzył się publicysta. – Potwierdzam! Ale widzę, że jedna tubka to za mało. Czy cysterna takiej maści starczy by uśmierzyć Pański ból? Jak Pan to czuje? Może zrobimy zrzutkę? – odpowiedział poseł.

Potwierdzam! Ale widzę, że jedna tubka to za mało. Czy cysterna takiej maści starczy by uśmierzyć Pański ból? Jak Pan to czuje? Może zrobimy zrzutkę? — Franek Sterczewski (@f_sterczewski) January 31, 2021

Co zabawne, Szułdrzyńskiego próbował bronić jego podwładny – Michał Kolanko. To z kolei były student… Andrzeja Dudy, który swego czasu ze znanym gejem Łukaszem Mężykiem prowadził portal 300polityka i publikował pochwalne artykuły nt. Google… które po czasie zaczął usuwać z sieci.

Zatem, czy to jest case study o tym jak dziennikarz powinien zachowywać się wobec polityka?

Zalecam więcej dystansu i pozdrawiam!✌🏻 https://t.co/T0ilObAeyu — Franek Sterczewski (@f_sterczewski) February 2, 2021

Źródło: Twitter / NaTemat / Press