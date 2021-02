Chciała pobić „rekord świata”. 60-letnia imigrantka udawała nastolatkę

60-letnia imigrantka próbowała przedostać się do Szwecji twierdzą, że ma mniej niż 18 lat. Imigranci próbują przechytrzyć szwedzkie służby pilnujące granic w czasie pandemii.

Szwecja, choć wprowadziła bardzo małe ograniczenia związane z pandemią, to od 22 grudnia mocno pilnuje swych granic.

Szwedzi mogą wjeżdżać do swojego kraju bez przeszkód, ale cudzoziemcy muszą mieć bardzo ważny powód i przedstawić go na granicy.

Ograniczeń nie ma dla dzieci poniżej 18-ego roku życia, które chcą w Szwecji odwiedzić swych rodziców. I ten przepis jest wykorzystywany przez imigrantów, którzy udają dzieci.

Do kuriozalnej sytuacji doszło w lutym na granicy duńsko-szwedzkiej. Tam zatrzymano 60-letnią imigrantkę mieszkająca w Danii, która twierdziła, że ma mniej niż 18 lat i jedzie do Szwecji odwiedzić swą matkę. Linnea Lokind, funkcjonariuszka straży granicznej, która pracuje w Malmö na granicy z Danią przebiegającą przez most Öresund w rozmowie z telewizja SVT potwierdziła kuriozalny przypadek.

Według służb imigranci na masową skalę wykorzystują luki prawne, a prawdziwy rozmiar zjawiska można poznać dopiero teraz po wprowadzeniu 22 grudnia ścisłej kontroli na granicach.

Szwedzcy urzędnicy cofnęli od tego czasu na granicy z Danią prawie 8 000 osób. Najwięcej było Duńczyków, a za nimi Niemcy, Polacy, Norwegowie i Rumuni.

W ubiegłym miesiącu Unia Europejska umieściła Szwecję w strefie największego ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa. Sąsiadująca z nią Finlandią, obok Grecji, znalazła się na liście krajów o jednym z najniższych wskaźników infekcji.

W porównaniu z sąsiadami Szwecja ma bardzo złą sytuację epidemiologiczną. Rząd już od dawna nie publikuje oficjalnych danych na temat liczby zakażeń. Podawana jest tylko liczba zmarłych, ale te wyniki są kwestionowane. Wielu analityków szwedzkich twierdzi, że statystyki zgonów z powodu koronawirusa są zaniżane.

Mimo to Szwecja ma bardzo wysoki wskaźnik zgonów – wynosi on 1178 na milion mieszkańców. W sąsiedniej Danii to 374 przypadki w Norwegii to 105, a w Finlandii 124.