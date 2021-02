Francuzi szkolą „republikańskich” imamów. Centrum podlega Wielkiemu Meczetowi

Francuska TV pokazał reportaż o szkole imamów w Lille. To część zabiegów o tworzenie islamu „francuskiego”. Centrum szkoleniowe podlega umiarkowanemu i współdziałającemu z rządem Wielkiemu Meczetowi w Paryżu.

Muzułmańskie „seminarium” mieści się dawnym kościele. W 1973 roku ten kościół przekształcono w meczet. Zajęcia odbywają się głównie w weekendy i prowadzone są w języku francuskim i literackim arabskim, jako języku Koranu.

Centrum zostało otwarte w październiku 2020 roku. Właśnie wtedy prezydent Macron po raz pierwszy obiecywał walkę z „separatyzmem islamistycznym”. W Lille uczy si ę pierwszy rocznik przyszłych imamów. Naukę pobiera tu 17 mężczyzn i 3 kobiety. Jest więc „postępowo”, chociaż nie wiadomo jak będzie z uznaniem dla absolwentów w społecznościach muzułmańskich.

We Francji istnieją dwa główne instytuty, w których szkolą się imamowie. Są to Europejski Instytut Nauk o Człowieku i Instytut Al-Ghazali właśnie przy Wielkim Meczecie w Paryżu. W praktyce, by zostać imamem, nie trzeba przechodzić żadnej oficjalnej formacji.

Co najmniej 2000 meczetów we Francji ma imamów, którzy nie uczyli się w żadnych instytutach i ośrodkach formacyjnych. Jednak przy okazji wprowadzania ustawy o „konsolidacji zasad republikańskich”, nazywanych także ustawą przeciw „separatyzmowi islamistycznemu”, prezydent Macron w listopadzie 2020 roku zwrócił się do Francuskiej Rady Kultu Muzułmańskiego o utworzenie CNI (Narodowej Rady Imamów), która miałaby delegować duchownych do pracy.

Ich certyfikacja miałaby tworzyć „islam francuski” w wersji niezradykalizowanej, kompatybilny z Republiką. „Dyplomowani” imamowie mają akceptować zasady laickiej Republiki i podpisywać specjalną „kartę zasad islamu we Francji”.

Państwo przez Radę Imamów chce nadzorować szkolenia. Ośrodek w Lille to podobno tylko początek tworzenia kolejnych takich miejsc. W końcu pustych kościołów we Francji nie brakuje…

☪🇫🇷 Notre ville aura désormais droit à sa nouvelle école pour « imams de France ». ☝🏻️Passons sur l'oxymore et espérons que le maniement de la kalachnikov et la haine du « kouffar » ne soient pas au programme scolaire.https://t.co/LHaB93FboV — Action Française – Lille (@AF_Lille) February 1, 2021

Ce jour-là, on y étudiait la laïcité et l'art du prêche. Brut a passé une journée à l'école des imams de Lille. pic.twitter.com/xbNpqjXjwa — Brut FR (@brutofficiel) February 3, 2021

Źródło: France Info