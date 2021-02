Major Fiszer: III Wojna Światowa. Czy Rosjanie zajmą Warszawę w 5 dni? Najgorszy scenariusz [VIDEO]

W jak bardzo złym stanie jest polska armia? Mjr Michał Fiszer komentuje wstrząsające wyniki symulacji ataku na Polskę „Zima 2020”.

Polscy sztabowcy przeprowadzili symulację komputerową, która miała przynieść odpowiedź na pytanie, co się stanie, gdy Rosja napadnie na Polskę. Wyniki okazały się wstrząsające.

Po wgraniu danych dot. polskiej armii i armii rosyjskiej symulacja wykazała, że po 5 dniach Rosjanie zdobyliby Warszawę. Wyniki badania skomentował w programie Tomasz Sommer Extra mjr Michał Fiszer.

– To ćwiczenie ma dwa aspekty. Po pierwsze, ujawniło naszą niemoc, a po drugie fakt, że te przecieki są takie liczne, nt. szczegółów tego ćwiczenia (bo ono jest tajne!), (…) świadczy też o tym, że prawdopodobnie politycy chcą się pozbyć gen. Rajmunda Andrzejczaka, szefa sztabu generalnego – zauważył mjr Fiszer.

Dr Tomasz Sommer zwrócił uwagę, że wyciek informacji o sromotnej porażce polskiej armii może nie być przypadkowy. Niedawno do mediów trafiła wiadomość, jakoby karabinki polskich żołnierzy – Beryl – były podatne na zacięcia.

– Można powiedzieć, że jest zmasowana akcja ośmieszania polskich sił zbrojnych – wskazał dr Sommer.

– To się nałożyły dwie różne sprawy. Trzeba wiedzieć, że jeżeli chodzi o handel bronią, rynek broni, to jest to związane z wielomilionowymi, wiele-set-milionowymi, czy nawet wielomiliardowymi kontraktami. Gdzie w grę wchodzą duże pieniądze, tam są wszelkie chwyty dozwolone. Firmy zbrojeniowe stosują masowo czarny PR, różne zabronione chwyty, zatrudniają trolli, a nawet potrafią wkręcić ludzi, którzy chcą działać uczciwie – wskazał mjr Fiszer.

Zdaniem wojskowego sprawa może mieć związek z dużym kontraktem dostaw broni na Ukrainę. Konkurencja jest dość ostra, a jednym z walczących o kontrakt są Polacy.

Źródło: Tomasz Sommer Extra