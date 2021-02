Polacy popierają rozmrożenie gospodarki. Blisko 90 proc. chce otwarcia hoteli i restauracji

Z danych Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat wynika, że 87 proc. Polaków popiera otwarcie hoteli i restauracji. 69,3 proc. deklaruje ponadto, że zamierza z nich skorzystać. Odsetek popierających zamknięcie restauracji jest bardzo niski i wynosi 9,5 proc. Większość badanych chce także otwarcia hoteli i stoków narciarskich oraz klubów fitness.

16,9 proc. respondentów uważa, że restauracje powinny być całkowicie otwarte, bez ograniczeń. 34,7 proc. twierdzi natomiast, że obiekty te powinny zostać otwarte przy zachowaniu zasady dystans, dezynfekcja, maseczki.

Zaledwie 8,2 proc. chciałoby świata, w którym z restauracji mogliby korzystać wyłącznie zaszczepieni, ozdrowieńcy i osoby z negatywnym wynikiem testu na Covid-19. Tylko 9,5 proc. badanych stwierdziło, że restauracje wciąż powinny być zamknięte.

Otwarcie klubów nocnych i dyskotek popiera natomiast 48,6 proc. ankietowanych. 41,9 proc. respondentów uważa natomiast, że powinny pozostać zamknięte.

Polacy deklarują też, że skorzystaliby z usług lokali, jeśli te byłyby otwarte. Do restauracji chciałoby pójść 69,3 proc. ankietowanych, jednak tylko 17 proc. – bez względu na ograniczenia. Jedna czwarta respondentów wybrałaby się tam z zachowaniem zasady DDM, a 21,4 proc. przy zachowaniu ścisłego reżimu sanitarnego.

Z małej gastronomii chciałoby korzystać na miejscu 72,6 proc. badanych. Pójścia do kawiarni chciałby co trzeci ankietowany, a do pubów i barów – 52,9 proc. Zamiar skorzystania z hotelu wyraziło 47,7 proc. badanych. 30,9 proc. badanach skorzystałoby z dyskotek i klubów nocnych.

Otwarcie galerii handlowych poparło 89,9 proc. Polaków. Niemal jedna trzecia ankietowanych uważa, że powinny tam obowiązywać rygorystyczne zasady bezpieczeństwa. Około 40 proc. chce przestrzegania DDM. Kilkanaście proc. badanych uważa natomiast, że sklepy nie-spożywcze powinny być otwarte bez ograniczeń.

Siłownie i kluby fitness powinny być otwarte według 82,8 proc. badanych. Skorzystać z nich jednak zamierza tylko 48,5 proc. respondentów. Otwarcia stoków chce 85,2 proc. ankietowanych, jedna czwarta z nich – pod warunkiem przestrzegania ścisłego reżimu sanitarnego albo DDM. Otwarcia bez ograniczeń chciałoby natomiast 29,7 proc. badanych.

Baseny powinny być czynne zdaniem 73,2 proc. badanych. 82,1 proc. uważa, że otwarte powinny być sale gimnastyczne. Udział publiczności w wydarzeniach sportowych popiera z koeli trzy czwarte badanych.

Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat przeprowadziło sondaż „Opinie Polaków podczas pandemii SARS-CoV-2” w dniach 30-31 stycznia 2021 r. Badanie zrealizowano metodą CAWI na grupie 1000 Polaków. Jest to sondaż cykliczny.

Źródło: wirtualnemedia.pl