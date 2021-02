„Poznań w kolorach tęczy”. Magistrat kanalizuje pieniądze podatników w promocji LGBT

Władze Poznania wydały pieniądze podatników na dofinansowanie broszury środowiska LGBTNSDAP. Zawiera ona reportaże o lokalnych tęczowych aktywistach. Inicjatorem tej publikacji jest Grupa Stonewall.

Broszura „Poznań w kolorach tęczy” została przygotowana przez organizację LGBT z Wielkopolski – Grupę Stonewall.

Reportaże o homoseksualizmie władze miasta postanowiły dofinansować kwotą 10 tys. zł z kieszeni podatników. Pokryła ona honoraria autorskie.

Grant przyznano w 2020 roku w ramach konkursu na realizację zadań w obszarze „kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”. Decyzję o przyznaniu środków podjęto wyłącznie w oparciu o projekt i zarys koncepcji.

W rozmowie z „Naszym Dziennikiem” dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Poznania Justyna Makowska wyjaśniła, że projekt reportaży o poznańskiej społeczności LGBT złożono w 2019 roku.

Grupa Stonewall zgłosiła pomysł do otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych. Realizowano go w ramach zadania „Projekty wydawnicze związane z Poznaniem tematem lub osobą twórcy”.

Wnioskodawcy jasno wskazali, że celem projektu jest „stworzenie publikacji, która w przystępny sposób podejmuje najważniejsze tematy dla poznańskiej społeczności LGBT+”.

W ocenie prof. Grzegorza Kucharczyka, promowanie przez lokalne władze tęczowych ideologii jest przejawem ich politycznej krótkowzroczności. Wskazał, że ich zdaniem miasta „stają się nowoczesne i że tak promują szeroko rozumianą wolność”.

– Jednak są ślepi, bo nie widzą, że to nie ma nic wspólnego ani z nowoczesnością, ani wolnością. Człowiek zniszczony duchowo nie zbuduje niczego dobrego. Będzie bardzo cierpiał, a to odbije się na kondycji całych społeczności. A co więcej, pod szyldem tzw. rozwiązań równościowych setki milionów osób na świecie – głównie chrześcijan – jest dyskryminowanych – podkreślał.

Grupa Stonewall jest m.in. organizatorem poznańskich homomarszów. W 2020 roku miała też szkolić nauczycieli z „tolerancji” i walki z rzekomą trans- i homofobią. Na to poznański magistrat wydał 23 tys. zł.

Co więcej, aktywiści tej tęczowej organizacji w październiku 2020 roku zakłócali Mszę św. w poznańskiej katedrze, domagając się aborcji na żądanie.

Źródła: Nasz Dziennik/nczas.com