Szczepionkowe koktajle na Wyspach. Brytyjczycy testują mieszanie szczepionek na COVID

Pfrizer, czy AstraZeneca? A może obie szczepionki na raz? Naukowcy z Wielkiej Brytanii chcą przetestować skuteczność mieszanek szczepionek.

Zespół naukowców m.in. z Uniwersytetu Oksfordzkiego zbada efekty podawania różnych szczepionek na COVID-19 w ramach dwóch dawek.

Naukowców interesuje, czy po dwóch szczepieniach, ale różnymi szczepionkami, osiągnięty zostanie taki sam poziom odporności jak w przypadku szczepienia dwa razy tym samym specyfikiem.

Jeśli okaże się, że tak, to otworzy to drogę do przyśpieszenia realizacji programu szczepień i zminimalizuje ryzyko zastopowania programu, gdy pojawią się problemy z dostawami od któregoś z producentów.

Badania przeprowadzi zespół naukowców m.in. z Uniwersytetu Oksfordzkiego. – Badania na zwierzętach wykazały lepszą reakcję przeciwciał z mieszanym schematem szczepień (…) Będzie bardzo ciekawe zobaczyć, czy inne metody szczepień rzeczywiście mogłyby prowadzić do wzmocnionej reakcji układu odpornościowego, a przynajmniej tak samo dobrej jak obecnie – stwierdził prof. Matthew Snape z Oksfordu w wywiadzie dla BBC Radio 4.

Projekt będzie kosztował 7 mln funtów z brytyjskiego ministerstwa zdrowia. W testach weźmie udział 800 ochotników poniżej 50 roku życia.

Warto tu nadmienić, że mieszanie szczepionek nie jest niczym nowym i jest stosowane w przypadku szczepień przeciwko żółtaczce, polio, odrze, śwince i różyczce.

