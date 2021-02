W odmętach lewackiego szaleństwa. Hiszpańscy socjaliści chcą zakazać pomagania homoseksualistom w zmianie orientacji seksualnej

Rządzący Hiszpania marksiści chcą zakazać pomagania homoseksualistom i lesbijkom w zmianie orientacji seksualnej. Taka pomoc podlegać będzie karom gigantycznej grzywny nawet gdy sami homoseksualiści o nią poproszą. Do „zmiany płci” wystarczy oświadczenie.

Hiszpańska minister ds. Równości komunistka Irene Montero wprowadza nowa wersję ustawy o równości. Przewiduje w niej kary gigantycznej grzywny – do 150 tysięcy euro za pomaganie homoseksualistom w zmianie ich orientacji seksualnej.

Pomoc osobom, które nie są zadowolone ze swych wyborów seksualnych uznawana będzie za dyskryminacje i prześladowanie ze względu na tożsamość płciowa i orientacje seksualną.

Zakazem objęty jest także Kościół (w projekcie ustawy wymienia się go) i wszelkie organizacje religijne, które miałyby poodejmować jakieś działania ze względu na to, iż homoseksualista nie jest w stanie pogodzić swej wiary ze swoją orientacją homoseksualną.

Projekt ustawy mówi wprost o zakazie zatrudniania przez Kościół psychologów do takich zajęć z homoseksualistami, organizowania grup sportowych, czy prowadzenia innej pomocy homoseksualistom.

Jednocześnie komunistka Montero i marksistowski rząd premiera Pedro Sancheza wprowadzają kolejne ułatwienia w „zmianie płci”. Teraz każda osoba powyżej 16 roku życia będzie mogła „zmienić” swą płeć zwykłym oświadczeniem woli. Niepotrzebne będą żadne zaświadczenia medyczne, żadne „terapie”, zabiegi.

Związki dwóch osób bez względu na ich płeć, czy tożsamość płciową mają mieć dokładnie te same praw co małżeństwo kobiety i mężczyzny. Najważniejszą sprawą jest oczywiście kwestia adopcji dzieci.

Ustawa ma tez potwierdzić iż ​​wszystkie kobiety i osoby „transpłciowe zdolne do posiadania dziecka” mogą mieć dostęp do technik wspomaganego rozrodu i formalnie uznaje istnienie mężczyzn zdolnych do rodzenia potomstwa. Do szkół wprowadzona zostanie propaganda LGBT.

„Poszanowanie różnorodności seksualnej, płciowej i rodzinnej” ma być częścią programu nauczania na wszystkich poziomach edukacji, a wszystkie podręczniki muszą odzwierciedlać „fundamentalną równość wszystkich orientacji seksualnych i tożsamości płciowych”.

Oczywiście bez najmniejszych przeszkód będzie można namawiać do zmiany płci, a także heteroseksualistów do tego, by stali się homoseksualistami.