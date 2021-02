Wieści szczepionkowe ze świata. Belgia przeznacza szczepionki AstraZeneca dla osób poniżej 55 roku życia; w Szwajcarii szczepią na jachtach…

Kilka krajów zaleciło szczepienia produktem AstraZeneca osobom w wieku od 18 do 65 lat (w Polsce do 60). Dalej poszła Belgia, która zaleca te szczepionki dla osób poniżej 55 roku życia.

We Francji Macron obiecał zaszczepienie wszystkich chętnych do końca lata. Na razie kraj ten ma problemy z bieżącymi dostawami. Być może dlatego nie wyklucza się tu nawet wejścia na francuską orbitę szczepień rosyjskiego Sputnika V. Ostatniej doby zmarły w tym kraju 404 osoby. Władze szczególnie obawiają się mutacji i rozwoju kolejnych wariantów koronawirusa.

Chiny z kolei współpracują z WHO. Delegacja tej organizacji została wpuszczona do Wuhan, a Pekin obiecuje dostarczenie 10 milionów swoich szczepionek, które mają być dystrybuowane w systemie WHO. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) chce dostarczyć do końca 2021 roku szczepionki dla 20% ludności krajów, które biorą udział w jej programie dystrybucji.

Madryt, podobnie jak Paryż też jest „otwarty” na używanie szczepionki Sputnik V. Hiszpański rząd jest nie tylko „otwarty”, ale nastawiony wręcz „entuzjastycznie” na pomysł użycia rosyjskiej szczepionki po jej zatwierdzeniu przez Europejską Agencję Leków. Tak przynajmniej twierdzi minister zdrowia Carolina Darias. Hiszpania chce zaszczepić do końca lata 70% 47 milionowej populacji. Na półwyspie iberyjskim lewica nie pierwszy raz skorzystałaby z pomocy Moskwy…

Tymczasem hiszpańska turystyka ucierpiała w zeszłym roku mocno, bo kraj odwiedziło tylko 19 mln turystów zagranicznych w 2020 r. To o 77% mniej niż w roku 2019. Najwięcej przyjechało, pomimo pandemii, Francuzów (3,8 mln, ale i tak spadek o 65% rok do roku). Brytyjczyków było w ub. roku 3,2 miliona, co oznacza spadek o 82%. Turystyka to 12% hiszpańskiego PKB.

Na Antypodach panika zapanowała już nie tylko w „zamkniętym” Perth (jeden przypadek Covid-19 u ochroniarza hotelu), ale i w Melbourne. Chodzi o pięcioosobową rodzinę, która przyjechała 20 stycznia do hotelu Park Royal w Melbourne.

27 stycznia testy wykazały u matki wynik pozytywny. Naukowcy pracują nad problemem sposobu jej zakażenia się w przestrzegającym protokołu sanitarnego hotelu. Wszyscy pracownicy zostali poddani kwarantannie w swoich domach, podobnie jak inni goście hotelowi. Za to Nowa Południowa Walia, najbardziej zaludniony stan Australii, złagodzi ograniczenia nałożone jeszcze w grudniu 2020. Premier stanu Gladys Berejiklian powiedziała, że ​​pozwolą na podwojenie liczby klientów w kawiarniach i restauracjach.

Badanie przeciwciał na 20000 mieszkańców Wielkiej Brytanii wykazało, że zarażeni wirusem w 99% mieli przeciwciała przez co najmniej trzy miesiące po wyzdrowieniu. 88% miało odporność przez całe sześć miesięcy, kiedy to owe badania trwały.

Igrzyska Olimpijskie w Tokio ciągle pod znakiem zapytania. Organizatorzy wymyślają jednak coraz to nowe zabezpieczenia. Okazuje się, ze zawodnicy będą poddawani testom przynajmniej raz na cztery dni. MKOl. Wydał już nawet „przewodnik” po koronawirusowej olimpiadzie z „wytycznymi” dla sportowców i ekip. M.in. odradza korzystanie z komunikacji miejskiej przez cały czas trwania Igrzysk. Uczestnicy igrzysk w Tokio będą musieli niemal stale nosić maseczki, z wyjątkiem czasu, gdy będą jedli lub spali. Kibice nie mają dopingować zawodników śpiewem i skandowaniem.

Tymczasem tak na na marginesie pandemii warto przypomnieć, że w strefie euro rośnie inflacja. Roczna stopa inflacji w strefie euro powróciła w styczniu do dodatniego poziomu + 0,9%, po pięciu miesiącach na minusie. Według Europejskiego Urzędu Statystycznego Eurostat, inflację w tym miesiącu napędzają rosnące ceny w Holandii, ale przede wszystkim w Niemczech, gdzie w styczniu zakończyła się tymczasowa ulga w podatku VAT.

Trochę lepsze wieści dochodzą z rynku motoryzacyjnego. Według prognoz Stowarzyszenia Producentów Europejskich (ACEA), rynek motoryzacyjny w Unii Europejskiej w 2021 r. „ożyje” i będzie większy o 10%, niż w roku 2020. Ub. rok to bezprecedensowy spadek o 23,7%.

Izrael jest „czempionem” szczepień, ale izraelski premier ostrzega przed „masowym i szybkim rozprzestrzenianiem się” wariantu angielskiego. Przepisów nie zamierzają luzować, chociaż Benjamin Netanjahu ma zakreślić perspektywę „stopniowego” wyjścia z ograniczeń od przyszłego tygodnia.

Singapur zatwierdził szczepionkę Moderna. To pierwsze państwo w Azji, które zatwierdza ten produkt. Pierwsza dostawa ma dotrzeć tu w marcu. Do tej pory 175 000 Singapurczyków otrzymywało dawkę preparatu Pfizer-BioNTech.

Niektórzy dbają o atrakcyjność szczepień. W Szwajcarii mieszkańcy miejscowości ulokowanych wokół Jeziora Bodeńskiego mogą zaszczepić się przeciwko COVID-19 na stacji utworzonej na… jachcie turystycznym.

Źródło: AFP/ Le Parisien/ PAP