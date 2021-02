Braun ostro o działaniach rządu. „Wrogie przejecie polskiej własności. Na sumieniu dziesiątki tysięcy ludzi zabitych”

Poseł Konfederacji wystąpił z bardzo mocnym przesłaniem. Jego zdaniem polski rząd dąży do spowodowania przejęcia polskich firm. Poza tym twierdzi też, że kierownictwo PiS, podejmujące kluczowe decyzje w kraju, ma na sumieniu „dziesiątki tysięcy ludzi zabitych”.

Grzegorz Braun opublikował w sieci bardzo mocne przesłanie związane działaniami rządu, podobno mającymi zwalczać epidemię koronawirusa. Jego zdaniem ludzie Mateusza Morawieckiego działają na szkodę polskiej gospodarki, a to może skończyć się upadkiem wielu rodzimych biznesów.

„Władza atakuje przedsiębiorców, którzy zawinili tym, że chcą pracować. Chodzi o wrogie przejęcie polskiej własności, chodzi o to, żeby polskie firmy ze szczególnym uwzględnieniem firm rodzinnych, żeby pobankrutowały, żeby je w ramach akcji ratunkowej wykupić” – stwierdził.

„Nie będzie dla nas usprawiedliwienia jeśli na to pozwolimy temu łajdackiemu reżimowi, którego łajdactwa i zdradzieckiego działania nie zasłoni ani biało-czerwona flaga, ani orzeł z orłem w koronie, którym oni się bezczelnie posługują” – podkreślił.

Dalej Braun zaznacza, że rząd ma na sumieniu „dziesiątki tysięcy zabitych” i to sami politycy PiS powinni być izolowani od społeczeństwa.

„Zima wasza, wiosna nasza! Zima Kaczyńskiego, Morawieckiego, Niedzielskiego… Wiosna niechaj należy do narodu polskiego, który tych ludzi, postawi przed sądami, posadzi do więzienia za to, co czynią, mając na sumieniu dziesiątki tysięcy ludzi zabitych nie przez wirusa, ale właśnie przez rząd, który zablokował system usług medycznych, mający na koncie miliony Polaków nielegalnie pozbawionych wolności. To oni powinni być jak najszybciej odizolowani od społeczeństwa!” – zakończył.