Morawiecki za Dudę. Przerażający scenariusz [SONDAŻ]

Wyborcy PiS to prawdziwi masochiści? Sondaż pokazuje, że po Andrzeju Dudzie kandydatem tego obozu na prezydenta powinien być… Mateusz Morawiecki.

Andrzej Duda zmarnował swoją kadencję, ale wszystko wskazuje na to, że PiS i jego wyborcy chcą jeszcze bardziej dobić Polaków.

„Super Express” opublikował najnowszy sondaż. W badaniu Pollster spytano, kto powinien zostać następnym kandydatem Zjednoczonej Prawicy na prezydenta. Zdecydowana większość badanych wskazała, że następnym kandydatem powinien być… Mateusz Morawiecki. Premier „Vateusz” zdobył aż 40 proc. głosów.

Za królem podatków uplasował się były polityk PO Jarosław Gowin. Znany z giętkiego kręgosłupa Gowin zdobył 18 proc. głosów.

Wódz żoliborskiej rewolucji znalazł się dopiero na trzecim miejscu. Jarosława Kaczyńskiego wskazało zaledwie 17 proc. badanych.

Tuż za podium znalazła się Beata Szydło. Była premier zdobyła 11 proc. głosów.

Powodów do smutku nie powinien mieć Zbigniew Ziobro. Zdobył on 9 proc., a nie zero, co byłoby mu zapewne bliższe.

Ostatnie miejsce zdobył Joachim Brudziński. Europoseł i wierny giermek prezesa zdobył tylko 5 proc.

Badanie przeprowadzono w dniach 29 stycznia-2 lutego na próbie 1081 osób.

Źródło: Super Express