Prawnuk Mussoliniego zadebiutował w SS Lazio. Kibice klubu znani są z sympatii do ideologii faszystowskiej

W zespole młodzieżowym SS Lazio zadebiutował prawnuk Benito Mussoliniego Romano Floriani-Mussolini. Warto zaznaczyć, że kibice tego rzymskiego klubu znani są z odniesień do faszyzmu.

Koledzy wołają na 18-letniego zawodnika Floriani, ale jego pełne imię i nazwisko brzmi – Romano Floriani-Mussolini. Jego matką jest polityk Alessandra Mussolini. Z takim nazwiskiem młody obrońca wśród fanów Lazio jest szczególnie popularny. Nie od dziś wiadomo, że kibice tego klubu kojarzeni są ze zwolennikami faszyzmu, którego twórcą był pradziadek piłkarza, Benito Mussolini.

„Dla Lazio nazwisko Mussolini to wielkie brzemię. To tylko kwestia czasu, zanim ktoś znowu zacznie wywyższać Duce” – skomentował dziennik „Il Fatto Quotidiano”.

Dopiero kilka miesięcy temu rozwiązana została faszystowska bojówka fanów Lazio „Irriducibili”, a nastąpiło to po morderstwie jej szefa Fabrizio Piscitellego.

„To właśnie ta grupa odpowiadała za niedawne peany na cześć Mussoliniego, czy antysemickie wlepki z podobizną Anny Frank, ofiary Holocaustu, w koszulce Romy, czyli w stroju znienawidzonych sąsiadów. To także „Irriducibili” sprzeciwiali się wpuszczaniu kobiet na trybunę Curva Nord” – przypomina Sport.pl.

Syn znanej polityczki Alessandry Mussolini (wnuczki Benito) dołącza do primavery Lazio. 18-latek, prawy (a jakże!) obrońca, podobno niezwykle utalentowany. Pełne imię nazwisko: Romano Floriani-Mussolini. Albo w skróconej wersji jako Floriani. pic.twitter.com/Zc8VDHfrnv — Dominik Mucha (@DominikMucha) February 2, 2021

Faszystowskie sympatie fanów klubu przejawiają się w przyśpiewkach i skandowanych z trybun hasłach.

Z tym zjawiskiem stara się walczyć prezes klubu Claudio Lotito, który zapowiedział, że każdego roku będzie zbierał część kibiców i fundował im wycieczkę do muzeum w Auschwitz.

Sam Romano nie wypiera się swoich korzeni, a jednym z jego imion jest Benito, jednak stroni od polityki. – Nie interesuje go polityka. Całkowicie pochłania go pasja do futbolu – powiedziała jego matka Alessandra.

Romano jest prawym obrońcą, który pierwsze piłkarskie kroki stawiał w zespołach młodzieżowych AS Romy. Później trafił do U-18 Lazio, a teraz został przeniesiony do Primavery (zespół rezerw).

Źródła: NCzas.com, Sport.pl