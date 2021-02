(Q&A) SOMMER: Premier Morawiecki powinien zacząć się zbierać [VIDEO]

Dr Tomasz Sommer odpowiadał na pytania naszych czytelników i widzów. O co pytaliście w tym tygodniu?

Redaktor naczelny „Najwyższego Czasu!” dr Tomasz Sommer wziął udział w kolejnej serii pytań i odpowiedzi od naszych czytelników i widzów. W tym tygodniu wielu z was zastanawiało się, czy Mateusz Morawiecki utrzyma się u władzy.

Dr Tomasz Sommer ocenił, że Morawiecki straci stanowisko. Jednak stanie się to najpewniej wraz z końcem pandemii, walką z której daje twarz.

– Kiedy te wszystkie ciężary, zwłoki, będzie można zapisać na jego konto i wtedy pojawi się, jak feniks z popiołu, premier, który nie będzie tych wszystkich obciążeń miał do siebie przyklejonych – ocenił dr Sommer. Zdaniem redaktora premier powinien zacząć się zbierać, ale większość ministrów raczej zostanie na stanowiskach.

Czytelnicy i widzowie pytali również o Pawła Tanajno. Zdaniem dr Sommera Tanajno jest bardziej liberalny w sensie światopoglądowym.

– Myślę, że w jego przypadku bardziej chodzi o autopromocję. Ma pewnie jakieś ambicje polityczne i je sobie realizuje. Tu doszło do pewnego rodzaju konkurencji między panem Pawłem Tanajno, a panem Sebastianem Pitoniem. On tworzył ruch #Otwieramy, pan Pitoń tworzył Góralskie Veto. Ale to bardzo dobrze, (…) jeżeli jest więcej ludzi, którzy chcą działać w dobrym kierunku to niech działają – dodał dr Sommer.

Dr Tomasz Sommer poinformował czytelników, że dzięki pomocy widzów i czytelników realizuje projekt „Jedwabne”. Podkreślił, że nie bierzemy żadnych dotacji rządowych, dlatego zachęcamy do wspierania niezależnych mediów.

Pytany o możliwość powstania alternatywnego dla Konfederacji ugrupowania dr Sommer wskazał, że nie ma takiej potrzeby. Mało tego, niebawem Konfederacja może się powiększyć o kolejne wolnościowe środowiska.

Źródło: Tomasz Sommer Extra