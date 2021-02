„To jest gó..o”. Wicekanclerz Niemiec wściekły na Ursulę von der Leyen i szczepionkową katastrofę Unii

Dziennik „Bild” donosi iż wicekanclerz Niemiec klął na posiedzeniu rządu komentując poczynania Unii w sprawie szczepień. Angela Merkel jest jedynym członkiem gabinetu, który jeszcze broni Ursuli von der Leyen i Komisji Europejskiej.

Na posiedzeniu niemieckiego rządu doszło do awantury przy omawianiu przebiegu szczepień w Niemczech. Członkowie gabinetu nie mieli wątpliwości, iż organizująca zakupy i strategię szczepień Unia całkowicie zawiodła.

– To jest naprawdę gó..o – miał krzyczeć wicekanclerz Niemiec Olaf Scholz odnosząc się do poczynań Komisji i jej przewodniczącej Ursuli von der Leyen.

– Nie możemy pozwolić, by to gó..o dalej się rozlewało – krzyczał. Wicekanclerza miała uspokajać Angela Merkel, która według doniesień „Bilda” była jedynym członkiem rządu broniącym Komisji i Ursuli von der Leyen.

Punktem odniesienia dla Niemców jeśli chodzi o szczepienia jest Wielka Brytania. Tam do 1 lutego zaszczepiono 14,21 % populacji, podczas gdy w Niemczech zaledwie 2,36%. Czarę goryczy przelały ostatnio kłótnie z producentem AstraZeneca, który ograniczył dostawy do Unii, a wysyła szczepionki do Wielkiej Brytanii.

Okazało się, że Zjednoczone Królestwo zamówiło konkretne liczby dawek z konkretnymi terminami, podczas gdy Unia ma jedynie umowę ramową.

Katastrofalne zaniedbania latem przyczyniły się też do tego, iż nie ma dostatecznej liczby szczepionek Pfizer/BioNTech, mimo, iż w jej wytwarzaniu udział bierze firma niemiecka. Minister zdrowai Niemiecv miał mówić o katastrofalnej nieudolności europejskiej komisarz ds. zdrowia Stelli Kyriakides, która dopiero w listopadzie domykała kontrakt z Pfizerem, podczas gdy inne kraje zrobiły to już w lipcu.

Niemiecki minister zdrowia Jens Spahn mówił kanclerz Angeli Merkel, że cypryjska komisarz Kyriakides jest tak lekceważona w Pfizerze, że nikt z nią nawet przez telefon nie chce rozmawiać.

Unia podejmuje rozpaczliwe próby zdobycia większej liczby dawek szczepionek i chciała nawet zablokować ich eksport. Na terenie Unii są fabryki m.in Pfizera. W tym celu wprowadzono „twardą” kontrolę granicy pomiędzy Republiką Irlandii, a Irlandią Północną przez, którą szczepionki miały być transportowane do Wielkiej Brytanii.

Po protestach także w Irlandii, Unia szubko wycofała się z tego pomysłu

Unia w żenujący sposób próbuje się bronić i sugeruje, że Wielka Brytania przeprowadza dużą liczbę szczepień kosztem bezpieczeństwa. Na Wyspach AstraZeneca podawana jest wszystkim grupom wiekowym, podczas gdy w innych krajach najczęściej tylko tym, które mają mniej niż 65 lat.

Ursula Von der leyen prowadzi jednocześnie wielką akcję propagandową szczepień „„A Jab To Fake News” (Szczepionka Przeciwko Fake News).

Scholz i jego partia SPD sprzeciwiali się kandydaturze Ursuli von der Leyen na stanowisko przewodniczącej Komisji Europejskiej. Wskazywali na jej wielką nieudolność jako minister obrony. Teraz ten sam brak kompetencji pokazywany jest w instytucjach unijnych.