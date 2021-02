Węgrzy liczą nie tylko na UE. W lutym pierwsze dostawy chińskiej szczepionki

Gdy państwa UE polegają tylko na zachodnich szczepionkach, to Węgrzy dywersyfikują swoje dostawy. Już w lutym przyleci do nich pierwsza transza szczepionek z Chin.

Pierwsze dostawy chińskiej szczepionki przeciw koronawirusowi dotrą na Węgry jeszcze w lutym – oświadczył w piątek szef kancelarii premiera Węgier Gergely Gulyas na konferencji prasowej online.

Polityk oświadczył, że chiński producent szczepionek Sinopharm od lutego do kwietnia będzie dostarczać na Węgry co miesiąc preparaty wystarczające do zaszczepienia 250 tys. osób.

Podkreślił, że w maju Węgry otrzymają chińskie szczepionki wystarczające dla 1,75 mln osób.

Węgry poinformowały w styczniu o podpisaniu umowy na zakup chińskiej szczepionki wystarczającej do zaszczepienia 2,5 mln osób. Premier Viktor Orban powiedział w piątek, że węgierskie władze prowadzą jeszcze badania sprawdzające tej szczepionki.

Węgry podpisały umowę na dostarczenie 19,7 mln dawek szczepionki z krajów zachodnich, ale ze względu na powolność dostaw rząd zawarł także umowę z Rosją na zakup rosyjskich szczepionek Sputnik V w liczbie wystarczającej do zaszczepienia miliona osób, a potem umowę z Chinami.

Źródło: PAP