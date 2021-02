„Zapytaj Sanepid”. Czas skontrolować kontrolerów

Kongres Polskiego Biznesu ruszył z kampanią „Zapytaj Sanepid”. Celem jest skontrolowanie pracy urzędników prześladujących polskich przedsiębiorców.

Dr Sławomir Mentzen i jego Kongres Polskiego Biznesu postanowili zabrać się za sanepid. Państwowa Inspekcja Sanitarna od miesięcy ściga polskich przedsiębiorców, którzy otwierają się wbrew władzy PiS.

Teraz przyszła pora na odpowiedź. Celem kampanii jest zalanie Sanepidu tysiącami wniosków, na które urzędnicy są zobowiązani odpisać.

– Wyślijmy tysiące wniosków do Sanepidów, których pracownicy mają za dużo wolnego czasu i zamiast zajmować się wirusem, chodzą po restauracjach i uprzykrzają życie przedsiębiorcom. Korzystając z prawa dostępu do informacji, mamy zamiar zająć ich czymś pożyteczniejszym – a do tego potrzebujemy Twojej pomocy! – wskazują pomysłodawcy.

– Sanepid gnębi przedsiębiorców coraz bardziej. Obserwujemy kompletne bezprawie i brak zasad moralnych. Państwo PiS działa jak grupa przestępcza. Sprawdźmy, jak jest zorganizowane. Sami nie ustąpią, musimy im w tym pomóc. Pokażmy, że potrafimy jako społeczeństwo wspólnie dać opór tym bolszewickim praktykom – dodają w opisie akcji.

Na stronie zapytajsanepid.pl możemy wygenerować wniosek o dostęp do informacji publicznej, pobrać go oraz plik z kontaktami do oddziałów sanepidów.

Pytania wylosuje automat. Potem wystarczy wysłać mail z wnioskiem na adresy oddziałów sanepidów.

– Dzięki Tobie Sanepid zamiast kontrolować kolejny lokal, zajmie się odpowiadaniem na Twoje pytania – dodają pomysłodawcy.

Źródło: zapytajsanepid.pl