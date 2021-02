Greta Thunberg omyłkowo opublikowała swój „plan pracy”. Szwedzka nastolatka jest wykorzystywana przez klimatycznych cwaniaków?

„Jesteśmy solidarni z #FarmersProtest w Indiach” – komentowała Greta Thunberg w środę 3 lutego. Obok pojawiła się jednak cała lista kolejnych „sugerowanych tematów” dotyczących protestów rolniczych w Indiach.

Jak podał New York Post 4 lutego, lista zawierała konkretne wskazówki dotyczące następnych tweetów do publikowania. Dokument zalecał np. udostępnić i wspomnieć o celebrytach, którzy tweetują na ten sam temat.

Thunberg miała też wskazówkę, by „zauważyła” planowane demonstracje w związku z tą sprawą przed ambasadami Indii. Aktywistka szybko usunęła swój tweet, a następnie zamieściła nowy post o solidarności „z #FarmersProtest in India”.

Hinduska policja z New Delhi wszczęła jednak dochodzenie w sprawie udziału Grety Thunberg w wywoływaniu i podżeganiu sporu rządu z rolnikami.

Używanie Szwedki do różnych akcji i jej dość wątpliwa samodzielność internetowa nie jest specjalną tajemnicą. 9 stycznia, przez kilka godzin błąd Facebooka pozwalał użytkownikom zobaczyć, kto faktycznie pisze posty Thunberg.

Odkryto, że za postami aktywistki w rzeczywistości stoi jej ojciec Svante Thunberg oraz niejaki Adarsh ​​Prathap, hinduski działacz na rzecz klimatu, który był delegatem organizacji ds. zmian klimatycznych w ONZ.

Teenage climate activist Greta Thunberg posted a document to Twitter containing tweets that she was told to post and actions she should take regarding the current protests in India. She quickly deleted the tweet. pic.twitter.com/ruEfp4Ypg1

