Joe Biden zapowiada kolosalny wzrost liczby przyjmowanych do USA imigrantów

Prezydent USA Joe Biden zapowiada kolosalny wzrost liczby przyjmowanych w Stanach Zjednoczonych imigrantów. Z 15 000 rocznie za kadencji Donalda Trumpa do 125 000.

To kolejny element niszczenia dorobku poprzednika. Planowana liczba przyjmowanych imigrantów to wzrost ośmiokrotny. Joe Biden obiecywał to jeszcze w swoim programie wyborczym i jak się okazuje w tego typu sprawach słowa dotrzymuje.

Donald Trump podczas swojej kadencji mocno zmniejszył liczbę migrantów napływających na amerykańską ziemię. W 2020 było to 15 tys. osób. Nawet tak mocno krytykowany mur na granicy z Meksykiem, chociaż nie dokończony, pokazał swoją skuteczność w zatrzymywaniu nielegalnych imigrantów.

Joe Biden tuż przed inauguracją mówił, że muru nie planuje burzyć, ale też zapewne jego budowy ze względu na niepoprawny wydźwięk ideologiczny, inwestycji nie dokończy. Jednak dane dotyczące ochrony celnej i granicznej (CBP) wykazały znaczną redukcję liczby nielegalnych przejść granicy.

Na obszarze obszaru Yuma w stanie Arizona, liczba nielegalnych przekroczeń granicy spadła w latach 2019–2020 o 67%. W El Paso odnotowano spadek o 81%.

Źródło: Ouest France/ VA