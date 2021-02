Ma męża i dwójkę dzieci. Czy wpływowy gej od Bidena zostanie ambasadorem w Warszawie? Już wszystko jasne

Michael Carpenter to jeden z głównych doradców Joe Bidena i szef ośrodka badawczego Penn Biden Centre.

Był zastępcą sekretarza obrony ds. Rosji, Ukrainy, Eurazji i Bałkanów, a także dyrektorem ds. Rosji w Narodowej Radzie Bezpieczeństwa za czasów prezydenta Baracka Obamy.

Aktywista LGBT ma, według doniesień medialnych, polskie korzenie. Carpenter pracował już w ambasadzie USA w Polsce.

Pracował też w Białym Domu jako doradca ds. międzynarodowych Joe Bidena. Jednak wbrew plotkom, to nie on zostanie nowym ambasadorem USA w Polsce.

Pierwszy falę spekulacji zasiał Robert Mazurek. Były publicysta braci Karnowskich, a dziś prezenter radia RMF napisał na Twitterze:

„Jak słyszę nowym ambasadorem USA w Polsce ma być Mike Carpenter. Pan ambasador jest specjalistą od Europy Środkowo-Wschodniej, pracuje dla Bidena od dawna. Aha, ma męża i dwoje dzieci”.

Wtórował mu redaktor naczelny „Newsweeka” Tomasz Lis, który nie ukrywał radości z rzekomego wyboru Carpentera na ambasadora USA w Polsce.

„Waszyngton przygotował dla PiS-u specjalny prezent. Nowym ambasadorem w Warszawie ma być nie tylko prawdziwy demokrata, ale do tego gej z mężem i dwójką dzieci. Polscy demokraci przywitają jak najserdeczniej” – pisał Lis.

Jednak falę spekulacji przerwał sam Carpenter.

„Jestem głęboko poruszony napływem wsparcia, pozdrowień i ciepłych życzeń z całej Polski, ale informacja, że jestem kandydatem na ambasadora, nie jest prawdziwa. Mam zamiar kontynuować pracę nad wzmocnieniem relacji polsko-amerykańskich, ale nie z tego stanowiska” – napisał na Twitterze.

I'm deeply moved by the outpouring of support, greetings and warm wishes from across Poland but the rumor that I'm a candidate to become ambassador is not true. I've every intention to continue my work on strengthening US-Polish relations, but not from that position.

— Michael Carpenter (@mikercarpenter) February 6, 2021