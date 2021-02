Obłuda Platformy. Budka zapowiada, że powołają „własnych partyjnych” sędziów i prokuratorów

Powołamy na nowo Trybunał Konstytucyjny i Krajową Radę Sądownictwa, wprowadzimy Centralny Rejestr Jawności, potrzebny jest też niezależny prokurator generalny i specjalny prokurator śledczy, by rozliczyć „każdą aferę” – mówił w sobotę lider PO Borys Budka. Zadeklarował też, że PO jest gotowa na wybory.

– Pytacie, czy jesteśmy gotowi na wybory? Tak, jesteśmy gotowi, bo mamy świetne doświadczenie z zeszłego roku. Pamiętacie? 10 mln głosów Rafała Trzaskowskiego (w wyborach prezydenckich). (…) Nie tylko wiemy, jak zmienić Polskę, bo takich osób jest sporo, które o tym mówią, ale my wam zaraz to pokażemy – mówił Budka podczas wystąpienia na konferencji w Józefowie pod Warszawą.

Lider PO zadeklarował, że wspólnie z prezydentem Warszawy, wiceszefem PO Rafałem Trzaskowskim zaprezentuje „najważniejsze filary, które są wspólne dla całej opozycji”. – Do nich będziemy zachęcać naszych partnerów – dodał.

– Ale żeby budować silną, stabilną i bezpieczną Polskę, potrzebne jest przywrócenie prawa i praworządności. Powołamy na nowo Trybunał Konstytucyjny i Krajową Radę Sądownictwa. To jest nasze zobowiązanie – oświadczył Budka. – To właśnie decyzją Trybunału Konstytucyjnego zostaliście zmuszeni do wyjścia na ulice. Tak, to wasze bezpieczeństwo zostało narażone na szwank. (…) W przyszłości chcemy zagwarantować prawo wyboru, by godność, szacunek dla drugiego człowieka nigdy nie był przez państwo deptane – powiedział szef PO.

– Jeżeli mówimy o odbudowie niezależnego wymiaru sprawiedliwości, to potrzebujemy również nowej Krajowej Rady Sądownictwa wybieranej nie przez posłów, nie przez polityków, ale absolutnie i całkowicie niezależnej – zaznaczył.

Szef PO wyraźnie zapowiada więc, ze jego partia jak zdobędzie władze powoła jakiś „własny” Trybunał Konstytucyjny, własny KRS, by mieć „swoich” sędziów. Zrobi więc dokładnie to, co w swej obłudzie zarzuca PiS-owi

Budka opowiadał też, że trzeba wprowadzić „pełną transparentność i jawność życia publicznego”. – Wprowadzimy Centralny Rejestr Jawności, będziecie wiedzieli, na co idą pieniądze publiczne, kto bogaci się na majątku publicznym, kto zawiera umowy ze spółkami Skarbu Państwa – powiedział.

Jak mówił, należy również zapewnić to, by „władza nie była bezkarna”. – To nie tylko wyższe kary dla urzędników i rządzących za ich decyzje, ale przede wszystkim niezależny prokurator generalny. Nie może być tak, żeby kolega rozliczał kolegę. Nie może być tak, by prezes partii rządzącej był bezkarny tylko dlatego, że podlega mu prokurator generalny, minister sprawiedliwości – powiedział Budka.

Ocenił również, że oprócz tego potrzebna jest instytucja specjalnego prokuratora śledczego. – Każda afera- respiratory, maseczki, wybory, które się nie odbyły, koperty, testy, to wszystko będzie rozliczone przez specjalnego prokuratora śledczego – rzucał groźbami Budka.