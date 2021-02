Tomasz Sommer: Nowa Normalność się ujawnia

Pandemię koronawirusa trzeba zawsze starannie oddzielać od rozmaitych interesów politycznych, które możni tego świata starają się przy jej pomocy wygrać. Interesy te nie są wcale tajne – można powiedzieć, że w modelowy i zupełnie jawny sposób ujawniła je dosłownie kilka dni temu on-linowa wersja Światowego Forum Ekonomicznego, podczas której prezydenci i kanclerze, premierzy i szefowie banków centralnych rysowali szkic Nowej Normalności, bo co do tego, że do Normalności Starej powrotu już nie ma – to nie mają najmniejszej wątpliwości.

Jaka będzie ta Nowa Normalność? Na to pytanie staramy się odpowiedzieć w książce „Nowa Normalność 2”, którą, tak jak i jej pierwszą część, napisałem razem z Grzegorzem Braunem.

Tak jak w tej pierwszej części, analizujemy w niej publicznie dostępne i oficjalne plany możnowładców, które w gruncie rzeczy sprowadzają się do zwiększenia kontroli nad społeczeństwem, odebrania ludziom majątku i scentralizowania oraz zwiększenia władzy. Czy ci Planiści nie widzą, że tak naprawdę dążą ku nowemu totalitaryzmowi epoki cyfrowej?

Tak, oni doskonale to rozumieją, niektórzy nawet rozważają „niebezpieczeństwo dystopii”, by jednak szybko je zbyć, zgodnie ze starą stalinowską zasadą „gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą”. Po prostu wprowadzanie rządu światowego, global governance czy jakkolwiek inaczej to nazywać, wymaga ofiar i poświęceń, oczywiście ze strony normalnych, zwykłych ludzi, którzy będą musieli za te globalne plany zapłacić pieniądzem oraz oczywiście wolnością.

Oczywiście rząd światowy Nowej Normalności będzie musiał mieć swoją ideologię i religię. I z licznych wypowiedzi globalnych Planistów jasno wynika, że na ten odcinek przewidziane są aż trzy hasła: zrównoważony rozwój, walka z dwutlenkiem węgla oraz… antysemityzmem. To mają być podstawy tego Nowego, Wspaniałego Świata Nowej Normalności, który ma się wyłonić, gdy złowrogi koronawirus w końcu ustąpi pod naporem lockdownów i szczepionek.

Te wszystkie plany i uroszczenia – co podkreślę po raz kolejny – analizujemy nie w oparciu o spiskowe teorie jakichś tajemniczych płaskoziemców, tylko oficjalne dokumenty najpoważniejszych na świecie organizacji posiadających władzę, prestiż i pieniądze. I dążących do tego, by – zwłaszcza władzy i pieniędzy – mieć w Nowej Normalności jeszcze więcej.

Czy te szalone plany, jako żywo przypominające eksperymenty bolszewickie, uda się globalnym Planistom zrealizować? Zapewne przynajmniej częściowo tak, za co miliony ludzi będą musiały płacić i przez co jeszcze więcej ludzi będzie cierpieć. W końcu jednak, jak każda utopia, Nowa Normalność się zapewne zawali. Już u jej zarania widać bowiem, że choć władcy świata chcą rządu światowego, to jednak mają skrajnie różne zapatrywania na to, kto powinien stanąć na jego czele.

Nie bez powodu na przykład na Światowym Forum Ekonomicznym wypowiedział się prezydent Chin, ale już nie było nikogo poważnego ze Stanów Zjednoczonych. Wszystkie te utopijne rojenia w każdej chwili mogą się bowiem przeobrazić w tradycyjną wojnę o dominację. Choć tym razem o dominację nad całym światem, czego jeszcze nikt w historii nie próbował osiągnąć.

Wraz z Grzegorzem Braunem serdecznie zapraszam do lektury naszej nowej książki, która w przedsprzedaży jest dostępna za 25 zł. Jest to bowiem nie tylko analiza planów utopistów, ale także druga część zapisu historii pandemii, która trwa i którą rządy się niemal delektują – tak bardzo zwiększyła ona ich władzę nad światem.

Drodzy Czytelnicy – ponieważ nadal nie wiemy, czy i kiedy rząd umożliwi odbywanie spotkań publicznych, nie wiemy także, czy uda się zorganizować wiosenną Konferencję Prawicy Wolnościowej w tradycyjnej, otwartej formie. Na razie nie otwieramy więc tradycyjnej zbiórki na koszty z nią związane. Serdecznie proszę jednak o wspieranie Fundacji Najwyższy Czas, także przy pomocy 1 proc. podatku PIT – gdyż tym razem postaramy nie dać się zaskoczyć i gotowi jesteśmy organizować spotkanie naszego środowiska nagle i znienacka, by wykorzystać nawet chwilowe okno między lockdownami.