W kleszczach postępowego szaleństwa. Poznajcie Tylera Reksa. Jak zechce to wygra kobiece zapasy na Igrzyskach w Tokio [VIDEO]

Były zapaśnik federacji WWE Tyler Reks właśnie uświadomił sobie, że jest kobietą. Zgodnie z dekretem podpisanym przez Joe Bidena nie ma żadnych przeszkód, by teraz rywalizował w zawodach zapaśniczych z kobietami.

Były zawodowy zapaśnik kilku federacji Tyler Reks 4 lutego oznajmił światu, że tak naprawdę to on jest kobietą.

Na Instagramie opublikował „wzruszający” wpis o pierwszym dniu swego nowego życia jako Gabe Tuft.

„Kiedy to piszę, moje oczy napełniają się łzami szczęścia. Dostałam niesamowite wsparcie od tysięcy ludzi, których wcześniej nawet nie spotkałam. To pokazuje ile jest miłości na tym świecie” – pisze wzruszony zapaśniczka.

„Sąsiedzi wyściskiwali mnie, dzwonili do mych drzwi, przynosili kwiaty, składali gratulacje, gdy wczoraj w pełni i ostatecznie wreszcie powitałam nową siebie. Za każdym razem, gdy odbierałam telefon, byłam obsypywana niewyobrażalną ilością słów miłości i zachęty. Ten niepowstrzymany uśmiech, którzy wszyscy wczoraj widzieli pochodził prosto z mojej duszy. Kiedy wczoraj szłam do domu sąsiada po raz pierwszy od rozpoczęcia przemiany, zamiast iść ze spuszczoną ze strachu głową, trzymałam ją wysoko, palce nie były już zaciśnięte i nie chowały paznokci, a włosy już nie skrywały mojej twarzy. Dziękuję wszystkim, którzy pokazali mi swoje wsparcie. Potwierdziliście to, co już wiedziałam, a mianowicie, że my, ludzie, naprawdę jesteśmy istotami miłości i światła.

Dziękuję za dostrzeżenie mojego serca. Kocham was wszystkich i za każdego z was jestem niezmiernie wdzięczna ♥ ️

Gabbi”

Reks ma 42 lata więc dość dużo czasu zajęło mu zauważenie, że jest panią. Mierząca 196 centymetrów i ważąca ok 112 kilogramów zapaśnik od 2007 roku brała udział w zawodach i widowiskach organizowanych przez różne federacje amerykańskich zapasów.

Reks, czy tam Tuft był nawet kilkukrotną mistrzem Florydy. Kilka lat temu porzuciła jednak zapaśniczą karierę, by wraz ze swoją zona Priscillą więcej czasu poświęcić swojej córce. Ta od 3 dni ma dwie mamusie, czy jakoś tak, a Priscilla żonę albo męża, czy cos w tym rodzaju.

Ponieważ Joe Biden w pierwszym dniu swego urzędowania podpisał dekret, którego praktyczną konsekwencją jest „zniesienie” płci m.in w sporcie, to nie ma przeszkód by Gabi czy Tyler nie mógł teraz zmierzyć się w zapasach pań, dobił się do kobiecej reprezentacji Stanów Zjednoczonych i postarał o start na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio.